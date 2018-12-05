На Камчатке мальчик погиб в стиральной машине

В Камчатском крае Следственный отдел по городу Елизово возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Местная жительница, вернувшись домой с работы, обнаружила в запертой стиральной машине тело своего девятилетнего сына.

Следователи и криминалисты, прибывшие на место происшествия, не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительным результатам медэкспертизы, ребенок задохнулся в замкнутом пространстве.

"У мальчика обнаружены телесные повреждения, возможно образовавшиеся в результате взаимодействия с выступающими частями барабана", - сообщили в СУ СК по региону.

Как рассказала мать ребенка агентству ТАСС, пару лет назад мальчик уже залезал в машинку, но тогда дома были взрослые, поэтому трагедии удалось избежать. На этот раз ребенок остался без присмотра. Отец уехал в командировку за пределы края, а мать пришла с работы около шести вечера по местному времени.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о назначении ряда криминалистических экспертиз.