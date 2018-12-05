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05.12.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке роженица отсудила у больницы более миллиона рублей

Текст: Дина Непомнящая

Компенсацию морального вреда в размере 1,1 миллиона рублей для себя и своего ребенка получила жительница Камчатки от городской больницы № 2 краевого центра. По вине сотрудников медучреждения, новорожденный ребенок истицы заразился инфекционным заболеванием, сообщается на сайте Камчатского краевого суда.

Правды женщина добилась после подачи апелляции. Городской суд отказал в удовлетворении иска. И в дело вмешалась региональная общественная организация по защите прав потребителей "Защита потребителя".

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Согласно материалам дела, у нескольких сотрудников, принимавших роды, при плановом осмотре был выявлен возбудитель инфекции. Ответчик настаивал на том, что его вины нет, поскольку в больнице не было других заболевших. Сами же сотрудники проходили профилактику у отоларинголога, а повторная сдача анализов подтвердила отсутствие инфекции.

Однако, представитель третьего лица - краевое управление Роспотребнадзора - не исключил возможность внутрибольничного заражения. Он пояснил, что анализ мог оказаться "чистым" из-за того, что медперсонал принимал лекарства. Вместе с этим исключили возможность внутриутробного заражения, поскольку мать ребенка инфекцию подхватить не успела.

Краевой суд посчитал, что первая инстанция приняла решение, не учитывая всех доказательств, и отменил ее вердикт. В пользу ребенка с больницы взыскали компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, а в пользу его матери - 400 тысяч.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский Халатность врачей
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