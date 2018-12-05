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05.12.2018 09:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Силы ТОФ на Камчатке привели в повышенную готовность из-за циклона

Текст: Дина Непомнящая

Силы вспомогательного флота и поисково-спасательного отряда Тихоокеанского флота в Камчатском крае привели в повышенную готовность в связи с приходом в регион мощного тихоокеанского циклона. Задействованы спасательные и рейдовые буксиры, суда ледового класса.

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В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове, Усть-Большерецке и Мильковском районе идет сильный мокрый снег. Ветер в порывах достигает 30 метров в секунду.

"Основная задача дежурных сил заключается в обеспечении безопасной стоянки в пунктах базирования кораблей и судов группировки войск и сил на Северо-востоке РФ, а также подводных лодок подводных сил Тихоокеанского флота", - сообщил начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Он также отметил, что дежурные готовы помочь, если возникнут аварии на гражданских судах.

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