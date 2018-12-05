Новости

В нацпарке Приморья задержан браконьер во время охоты 05:23
СК направил в суд дело о нападении на школу в Бурятии 04:44
Вооруженный военнослужащий сбежал с объекта в Подмосковье 04:02
Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство 03:22
Сложный пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован 02:36
Министр энергетики США посетит Саудовскую Аравию 01:51
В Тбилиси найден мертвым один из соратников Саакашвили 01:15
В Совфеде обвинили Вашингтон в многочисленных нарушениях ДРСМД 00:19
В Петербурге загорелся склад с бумагой 00:19
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется 00:04
"Письмо о Боге" Эйнштейна купили на аукционе почти за 3 млн долларов 04.12.2018
Выяснилось, почему Грызлов внезапно покинул заседание контактной группы 04.12.2018
Песков подтвердил дату встречи Путина с СПЧ 04.12.2018
США трижды в этом году пытались выйти на прямые переговоры с Ираном 04.12.2018
Джабаров: Россия передала США документы о полном соблюдении ДРМСД 04.12.2018
В Шереметьево прокомментировали новое название аэропорта 04.12.2018
Президент Сербии провел консультации с послами РФ, КНР и США 04.12.2018
Стоимость парковки в Москве повысили в результате исследований 04.12.2018
Стало известно новое имя аэропорта Нижнего Новгорода 04.12.2018
Захарова: Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД 04.12.2018
Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года 04.12.2018
Гонконг, Бангкок и Лондон возглавили сотню самых популярных городов мира 04.12.2018
В Volkswagen подтвердили уход дизельного Tiguan из России 04.12.2018
Кабинет Мэй потерпел поражение в палате общин перед голосованием по Brexit 04.12.2018
Путин: Национальной спортивной премии удостаиваются выдающиеся люди 04.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 04:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК направил в суд дело о нападении на школу в Бурятии

Текст: Дина Непомнящая

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела о нападении на школу №5 Соснового бора у Улан-Удэ в отношении несовершеннолетнего ученика этого же учебного заведения. Материалы дела направили в суд.

Напавшим на школу в Бурятии подросткам продлили срок ареста

Как сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, главного подозреваемого признали невменяемым. Но ему все равно придется предстать перед судом. Его действия квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством (часть 3 статьи 30, подпункты "а", "в", "д", "е", "и" части 2 статьи 105, часть 2 статьи 167 и часть 1 статьи 119 УК РФ).

"Двое его соучастников, их законные представители и защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела. После этого оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - отмечает Петренко.

Напомним, нападение на школу в Бурятии произошло 19 января. Девятиклассник пришел в школу с топором и зажигательной смесью, устроил пожар, после чего напал на учеников. Парню помогали два одноклассника. Пострадали семь человек: учительница и шесть школьников, в том числе и сам нападавший.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Нападение на школу в Бурятии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД
ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банковскими офисами в России
Ушаков: Трамп сам подошел к Путину в Аргентине
Стали известны новые имена Домодедово и Шереметьево