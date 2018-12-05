СК направил в суд дело о нападении на школу в Бурятии

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела о нападении на школу №5 Соснового бора у Улан-Удэ в отношении несовершеннолетнего ученика этого же учебного заведения. Материалы дела направили в суд.

Как сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, главного подозреваемого признали невменяемым. Но ему все равно придется предстать перед судом. Его действия квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством (часть 3 статьи 30, подпункты "а", "в", "д", "е", "и" части 2 статьи 105, часть 2 статьи 167 и часть 1 статьи 119 УК РФ).

"Двое его соучастников, их законные представители и защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела. После этого оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - отмечает Петренко.

Напомним, нападение на школу в Бурятии произошло 19 января. Девятиклассник пришел в школу с топором и зажигательной смесью, устроил пожар, после чего напал на учеников. Парню помогали два одноклассника. Пострадали семь человек: учительница и шесть школьников, в том числе и сам нападавший.