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05.12.2018 06:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стало известно имя аэропорта Владивостока

Текст: Анна Бондаренко

По итогам голосования, проводившегося в рамках федерального проекта "Великие имена России", международный аэропорт Владивосток получил имя Владимира Клавдиевича Арсеньева - российского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока, сообщила пресс-служба авиапредприятия.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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За имя главной воздушной гавани Приморья проголосовали более 25 тысяч человек, из них 38 процентов выбрали именно Арсеньева. Еще 32 процента посчитали, что аэропорт следует назвать именем генерала-губернатора Николая Муравьева-Амурского, 15 процентов отдали голос за первую в мире женщину капитана дальнего плавания Анну Щетинину, 13 - за путешественника и исследователя Геннадия Невельского.

Напомним, что общенациональный конкурс "Великие имена России" по присвоению аэропортам имен прославленных соотечественников завершился 30 ноября. Два месяца подряд жители разных регионов России голосовали за присвоение имен выдающихся личностей 47 аэропортам страны. В Приморье на рассмотрение жителей были представлены имена именитых полководцев, политиков, ученых, внесших значительный вклад в развитие края.

Кстати

Именем Владимира Арсеньева в Приморье названы город и река.

Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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