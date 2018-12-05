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05.12.2018 05:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В нацпарке Приморья задержан браконьер во время охоты

Текст: Ольга Журман

Уголовное дело о браконьерстве на территории национального парка "Земля леопарда" возбуждено в Приморье, сообщается на сайте краевого МВД. Задержание 34-летнего местного жителя произошло в ходе патрулирования территории госинспекторами нацпарка. Пойдя на звуки выстрелов, они нашли охотника, у которого при себе оказался заряженный нарезной карабин, патроны и охотничий нож. Существенного ущерба природе задержанный нанести не успел.

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На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа отдела МВД России по Хасанскому району, на территории которого находится парк.

Задержанный уже дает признательные показания. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы сроком до двух лет. Оружие изъято на экспертизу.

Справка "РГ"

На территории национального парка "Земля леопарда" запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Главная его гордость - это дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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