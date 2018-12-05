Жителей Камчатки предупредили об опасности схода лавин

Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае в связи с циклоном и повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок. Об этом сообщается на сайте Камчатгидромета.

Опасное явление с полуночи 6 декабря возможно на горных территориях Усть-Большерецкого, Елизовского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов.

Специалисты Главного управления МЧС России по региону рекомендовали жителям избегать мест возможного схода лавин и по возможности не отправляться туда в непогоду. Руководителей организаций, ведущих работы в горах, туристов, спортсменов и охотников попросили принять повышенные меры безопасности. А родителей - внимательно следить за местонахождением своих детей.