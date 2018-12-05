Больше 20 лет назад в Перми, во дворе домов по улице Строителей, 16 и 16а, построили два блока овощных ям. Они находятся полностью под землей, наверху только четыре кирпичных входных павильончика и несколько вентиляционных шахт. Рядом с овощехранилищем - детский сад N 120. Он тоже появился здесь много лет назад.

Но был один маленький нюанс, на который до поры не обращали внимания. Дело в том, что часть территории детского сада находится на крыше огромного подземного овощехранилища. За годы соседства бункеров и дошкольного учреждения детсад расширился. И сейчас четыре его прогулочные площадки расположены прямо на крыше второго блока овощехранилища.

Минувшей весной владельцы овощных ям смогли оформить земельный участок, где находится овощехранилище, в совместную собственность.

- Ситуация так сложилась, что мы, наверное, единственные в Перми смогли провести межевание участка под своими ямами и зарегистрировать эту землю, - говорит Зоя Зарипова, председатель кооператива овощехранилища. - Сейчас мы владеем этим участком на законных основаниях.

Скандал начался с пустяка. В августе этого года владельцы овощных ям попросили заведующую детским садом закрыть одну из трех дверей в ограде, буквально на один день. Им надо было выгружать мешки с картошкой и прочие огородные припасы, а снующие вокруг дети с родителями этому мешали. После того, как прозвучала просьба о временном закрытии калитки, начался бунт. Кое-кто из родителей решил, что подземный кооператив не ограничится калиткой. Прозвучало мнение, что после регистрации земли с крыши овощехранилища уберут и четыре прогулочные площадки. Детям гулять станет негде.

Встреча с родителями вылилась в общение с чиновниками. Им задавали вопрос, как же так получилось, что прогулочные площадки построили на крыше бункера? Ответить никто не смог, но прокуратура и местные власти подтвердили, что здесь все законно. Да и руководство овощного подземелья все-таки смогло убедить возбужденных родителей, что никто не хочет лишать их детей места для прогулок.

Ситуация вроде исчерпала себя, но возникли новые, неожиданные обстоятельства. Они породили уже более серьезные вопросы. Неожиданно кто-то из родителей поинтересовался, насколько надежно подземное сооружение? Ведь любая постройка рано или поздно ветшает, а овощные ямы не исключение. Вдруг крыша бункера, которому больше 20 лет и где гуляют дети, провалится, и туда угодит чей-нибудь ребенок?

Владельцы ям не стали кривить душой и подтвердили, что такая ситуация вполне возможна. Крыши уже начали протекать. Нужен капитальный ремонт крыши. Причем у одной части овощехранилища он уже состоялся. Без починки остается только та часть, где находятся детские площадки.

Председатель кооператива овощехранилища Зоя Зарипова оказалась "меж двух огней"... Фото: Константин Бахарев

- Планируем ремонт на следующий год, - говорит Зарипова. - Попросим департамент образования Перми, отвечающий за этот детсад, убрать все отсюда. Потом можно поставить на место. Крышу чинить надо, откладывать нельзя. Может, и в самом деле провалится, кто ее знает.

Таким образом, вопрос безопасности стал главным. Кто же будет отвечать, если случится несчастье? Да и зачем его ждать?

В департаменте образования Перми предложили провести строительную экспертизу. Пусть специалисты оценят возможность обрушения. Дело хорошее, но платить за нее оказалось некому. Да и сразу возник вопрос - кто даст гарантии того, что и после капитального ремонта крыша овощехранилища будет местом безопасных прогулок для детишек? Смелых не нашлось.

Родители обратились к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Та выразила обеспокоенность и сообщила, что "ситуация остается на контроле".

Выход, как сейчас видится многим, в том, чтобы перенести прогулочные площадки в другое, безопасное место, без всяких подземных полостей под ногами у малышей. Но где его найти? Требуется почти 500 квадратных метров для этого. Рядом с детским садом таких свободных территорий нет.

А владельцы тех самых 86 овощных ям, что находятся под детскими площадками, вовсе не намерены с ними расставаться.

Между тем

"Российская газета" направила запрос в департамент образования администрации города Перми. Вот ответ чиновников.

"Более 20 лет назад овощехранилища появились на территории дошкольного учреждения: такое решение было принято руководством предприятия, в ведении которого находился детский сад.

На данный момент со стороны департамента образования проводятся рабочие встречи, рассматриваются различные варианты решения вопроса, в том числе прорабатывается возможность разработки проекта межевания территории, предусматривающего перераспределение земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В данном вопросе департамент образования администрации Перми выступает в защиту интересов детского сада, его воспитанников и родителей: детский сад без прогулочных участков не останется.

Это единичная ситуация, право земельной собственности в других образовательных учреждениях города зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства".