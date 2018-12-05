Новости

В гостинице Саранска произошла перестрелка 21:56
Путин встретился со своим другом Фийоном 21:55
Парковка в Москве останется бесплатной в праздники 21:48
"Спартак" упустил победу в матче с "Уралом" в Кубке России 21:39
В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции 21:29
Бондарев: Россия сумеет защититься в случае выхода США из ДРСМД 21:23
Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы 20:46
В Италии при взрывах на АЗС погибли 2 человека 20:45
Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 20:07
В Петербурге задержали мужчину за обман ветерана на 2 млн рублей 20:06
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 20:00
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 19:53
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 19:49
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 19:37
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 19:33
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 19:19
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 19:08
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 19:07
В Москве замечен первый беспилотный автомобиль 18:57
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей 18:52
Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину 18:43
ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 21:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Растут на овощах

Ирония судьбы на улице Строителей: детсадовцы каждый день рискуют провалиться в подземелье, где их родители хранят урожаи
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Неделя №7738 (275)
Больше 20 лет назад в Перми, во дворе домов по улице Строителей, 16 и 16а, построили два блока овощных ям. Они находятся полностью под землей, наверху только четыре кирпичных входных павильончика и несколько вентиляционных шахт. Рядом с овощехранилищем - детский сад N 120. Он тоже появился здесь много лет назад.
Детский сад и овощехранилище долгие годы мирно сосуществовали. Фото: Константин Бахарев Детский сад и овощехранилище долгие годы мирно сосуществовали. Фото: Константин Бахарев
Детский сад и овощехранилище долгие годы мирно сосуществовали. Фото: Константин Бахарев

Но был один маленький нюанс, на который до поры не обращали внимания. Дело в том, что часть территории детского сада находится на крыше огромного подземного овощехранилища. За годы соседства бункеров и дошкольного учреждения детсад расширился. И сейчас четыре его прогулочные площадки расположены прямо на крыше второго блока овощехранилища.

Минувшей весной владельцы овощных ям смогли оформить земельный участок, где находится овощехранилище, в совместную собственность.

Фото: Depositphotos.com
Российские школьники признаны самыми занятыми в мире

- Ситуация так сложилась, что мы, наверное, единственные в Перми смогли провести межевание участка под своими ямами и зарегистрировать эту землю, - говорит Зоя Зарипова, председатель кооператива овощехранилища. - Сейчас мы владеем этим участком на законных основаниях.

Скандал начался с пустяка. В августе этого года владельцы овощных ям попросили заведующую детским садом закрыть одну из трех дверей в ограде, буквально на один день. Им надо было выгружать мешки с картошкой и прочие огородные припасы, а снующие вокруг дети с родителями этому мешали. После того, как прозвучала просьба о временном закрытии калитки, начался бунт. Кое-кто из родителей решил, что подземный кооператив не ограничится калиткой. Прозвучало мнение, что после регистрации земли с крыши овощехранилища уберут и четыре прогулочные площадки. Детям гулять станет негде.

Встреча с родителями вылилась в общение с чиновниками. Им задавали вопрос, как же так получилось, что прогулочные площадки построили на крыше бункера? Ответить никто не смог, но прокуратура и местные власти подтвердили, что здесь все законно. Да и руководство овощного подземелья все-таки смогло убедить возбужденных родителей, что никто не хочет лишать их детей места для прогулок.

Фото: depositphotos.com
Маткапитал выдадут семьям, получившим гражданство РФ после рождения детей

Ситуация вроде исчерпала себя, но возникли новые, неожиданные обстоятельства. Они породили уже более серьезные вопросы. Неожиданно кто-то из родителей поинтересовался, насколько надежно подземное сооружение? Ведь любая постройка рано или поздно ветшает, а овощные ямы не исключение. Вдруг крыша бункера, которому больше 20 лет и где гуляют дети, провалится, и туда угодит чей-нибудь ребенок?

Владельцы ям не стали кривить душой и подтвердили, что такая ситуация вполне возможна. Крыши уже начали протекать. Нужен капитальный ремонт крыши. Причем у одной части овощехранилища он уже состоялся. Без починки остается только та часть, где находятся детские площадки.

Председатель кооператива овощехранилища Зоя Зарипова оказалась "меж двух огней"... Фото: Константин Бахарев

- Планируем ремонт на следующий год, - говорит Зарипова. - Попросим департамент образования Перми, отвечающий за этот детсад, убрать все отсюда. Потом можно поставить на место. Крышу чинить надо, откладывать нельзя. Может, и в самом деле провалится, кто ее знает.

Таким образом, вопрос безопасности стал главным. Кто же будет отвечать, если случится несчастье? Да и зачем его ждать?

В департаменте образования Перми предложили провести строительную экспертизу. Пусть специалисты оценят возможность обрушения. Дело хорошее, но платить за нее оказалось некому. Да и сразу возник вопрос - кто даст гарантии того, что и после капитального ремонта крыша овощехранилища будет местом безопасных прогулок для детишек? Смелых не нашлось.

Родители обратились к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Та выразила обеспокоенность и сообщила, что "ситуация остается на контроле".

Выход, как сейчас видится многим, в том, чтобы перенести прогулочные площадки в другое, безопасное место, без всяких подземных полостей под ногами у малышей. Но где его найти? Требуется почти 500 квадратных метров для этого. Рядом с детским садом таких свободных территорий нет.

А владельцы тех самых 86 овощных ям, что находятся под детскими площадками, вовсе не намерены с ними расставаться.

Между тем

"Российская газета" направила запрос в департамент образования администрации города Перми. Вот ответ чиновников.

"Более 20 лет назад овощехранилища появились на территории дошкольного учреждения: такое решение было принято руководством предприятия, в ведении которого находился детский сад.

На данный момент со стороны департамента образования проводятся рабочие встречи, рассматриваются различные варианты решения вопроса, в том числе прорабатывается возможность разработки проекта межевания территории, предусматривающего перераспределение земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В данном вопросе департамент образования администрации Перми выступает в защиту интересов детского сада, его воспитанников и родителей: детский сад без прогулочных участков не останется.

Это единичная ситуация, право земельной собственности в других образовательных учреждениях города зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства".

Общество Семья и дети Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
Лазер "Пересвет" заступил на опытно-боевое дежурство
Матвиенко: РФ не будет выполнять требования Запада по Керчи
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата