Форум "Оренбуржье - сердце Евразии" собрал участников из шести стран

Более 3500 гостей собрал VIII Международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", открывшийся в среду. Его участниками стали представители регионов России, а также делегации из Китая, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

На церемонии открытия отмечалось, что за это время оренбургский форум стал эффективной площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов евразийского сотрудничества.

- Наш форум уже восьмой, и с каждым годом это - шаг вперед, - заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. - Нынешний форум посвящен тренду XXI века - цифровой экономике. Я благодарен всем, кто приехал к нам сегодня: представителям Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также делегации Ташкентской области Узбекистана. Впервые представлена Китайская Народная Республика во главе с генеральным консулом в Казани.

Лидер региона подчеркнул, что Оренбуржье открыто для инвесторов и друзей.

- Я первый раз приехал в Оренбург, - сказал хоким Ташкентской области Узбекистана Гуломжон Ибрагимов. - Это прекрасный край, прекрасные люди. Сегодняшний форум - одна из замечательных традиций, и я хотел бы пожелать ему продолжаться долгие годы.

Важное значение Оренбуржья как региона, связующего Европу и Азию, отметил и глава китайской делегации.

- Оренбургская область соединяет Россию с Центральной Азией, является частью Шелкового пути. И поэтому Оренбуржье играет исключительную роль в сопряжении одного пояса, одного пути с Евразийским экономическим союзом, - констатировал генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.

Гость подчеркнул, что в регионе уделяют особое внимание развитию высокотехнологичной экономики и внедрению инноваций.

После церемонии открытия участники осмотрели экспозицию форума. По традиции, предприятия и муниципальные образования области представили потенциал региона для запуска новых совместных проектов и бизнес-инициатив.

Справка "РГ"

В этом году форум "Оренбуржье - сердце Евразии" пройдет под знаком развития информационных технологий, их интеграции в бизнес, образование, науку и культуру. За три дня, с пятого по седьмое декабря, на площадках форума расскажут о цифровых инструментах для бизнеса, лидерстве в условиях цифровой экономики, новых технологиях в медицине, запустят образовательные проекты для учителей и школьников, познакомят с робототехникой, представят природное и историко-культурное наследие стран ЕАЭС.

Также в рамках форума будут подведены итоги II Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии" и Международного фотоконкурса "Технологические тренды Евразии".

