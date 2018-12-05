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05.12.2018 21:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Объем торговли Оренбуржья с Беларусью вырос в 1,6 раза

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Объем взаимной торговли Оренбуржья и Республики Беларусь по итогам девяти месяцев текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го в 1,6 раза и составил 400,7 миллиона долларов. Область готова расширять связи с Минском не только в экономике, но и в образовании, науке, культуре.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Форум "Оренбуржье - сердце Евразии" собрал участников из шести стран

О совместных планах по развитию интеграции шла речь на заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Оренбургской области, состоявшемся в рамках Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии".

Как отметил и.о. вице-премьера правительства - министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Валерий Новоженин, объем взаимной торговли Оренбуржья и Беларуси в 2017-м составил 395,5 миллиона долларов, а за девять месяцев текущего года этот показатель уже перекрыт. И потенциал для дальнейшего роста есть: так, хорошие перспективы сулят кооперационные связи "Гомсельмаша" с Бузулукским механическим заводом и компанией "Оренбургский радиатор".

В Оренбуржье успешно работает совместное российско-белорусское предприятие "Брянсксельмаш". А "Оренбургские минералы" создает уже второе совместное производство на территории Беларуси. На сей раз - с компанией "Красносельскстройматериалы": благодаря сотрудничеству с российскими партнерами компания перешла на выпуск кровельного материала из оренбургского асбеста. Совместное производство, которое заработает уже в 2019 году, увеличит оборот продукции.

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
Оренбуржье укрепит связи с Беларусью

О планах открыть в регионе магазины одежды белорусских производителей рассказала начальник управления внешнеэкономических связей концерна "Беллегпром" Наталия Мурашко. Она отметила, что в России пользуются спросом белорусская косметика и обувь. Широко представлены известные белорусские бренды и в Оренбуржье. Теперь же наладить торговлю верхней одеждой для детей здесь желает и предприятие "Свитанок".

На встрече затрагивалась тема взаимодействия в области науки. Заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Александр Калинин констатировал, что взаимоотношения Беларуси и Оренбуржья уже давно перешагнули рамки чисто экономического сотрудничества.

По итогам заседания был подписан совместный протокол.

Власть Работа власти Регионы Культура Культурный обмен Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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