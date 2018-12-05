Объем торговли Оренбуржья с Беларусью вырос в 1,6 раза

Объем взаимной торговли Оренбуржья и Республики Беларусь по итогам девяти месяцев текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017-го в 1,6 раза и составил 400,7 миллиона долларов. Область готова расширять связи с Минском не только в экономике, но и в образовании, науке, культуре.

О совместных планах по развитию интеграции шла речь на заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Оренбургской области, состоявшемся в рамках Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии".

Как отметил и.о. вице-премьера правительства - министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Валерий Новоженин, объем взаимной торговли Оренбуржья и Беларуси в 2017-м составил 395,5 миллиона долларов, а за девять месяцев текущего года этот показатель уже перекрыт. И потенциал для дальнейшего роста есть: так, хорошие перспективы сулят кооперационные связи "Гомсельмаша" с Бузулукским механическим заводом и компанией "Оренбургский радиатор".

В Оренбуржье успешно работает совместное российско-белорусское предприятие "Брянсксельмаш". А "Оренбургские минералы" создает уже второе совместное производство на территории Беларуси. На сей раз - с компанией "Красносельскстройматериалы": благодаря сотрудничеству с российскими партнерами компания перешла на выпуск кровельного материала из оренбургского асбеста. Совместное производство, которое заработает уже в 2019 году, увеличит оборот продукции.

О планах открыть в регионе магазины одежды белорусских производителей рассказала начальник управления внешнеэкономических связей концерна "Беллегпром" Наталия Мурашко. Она отметила, что в России пользуются спросом белорусская косметика и обувь. Широко представлены известные белорусские бренды и в Оренбуржье. Теперь же наладить торговлю верхней одеждой для детей здесь желает и предприятие "Свитанок".

На встрече затрагивалась тема взаимодействия в области науки. Заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Александр Калинин констатировал, что взаимоотношения Беларуси и Оренбуржья уже давно перешагнули рамки чисто экономического сотрудничества.

По итогам заседания был подписан совместный протокол.