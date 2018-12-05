В Башкирии женщина-водитель спровоцировала тройное ДТП

Вечером 4 декабря в Кушнаренковском районе произошла страшная авария с участием трех автомобилей.

Как сообщил на своей личной странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, по предварительной версии виновницей ДТП стала 34-летняя жительница Благовещенска, ехавшая за рулем Hyundai Creta. На 40-м километре автодороги Западный обход Уфы женщина попыталась обогнать грузовик Volvo, но неудачно: они столкнулись. После этого автомобиль Hyundai въехал еще и во встречную машину LADA Vesta.

Последствия аварии были печальными: 63-летний житель Балговещенска, сидевший за рулем LADA, умер на месте. Автоледи и ее 40-летнего пассажира с различными травмами увезли в больницу.