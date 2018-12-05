В гостинице Саранска произошла перестрелка

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в гостинице "Саранск". В ходе инцидента пострадал 47-летний мужчина: с огнестрельным ранением он был доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщил Следственный комитет РФ по региону, ЧП произошло четвертого декабря.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

Следователи и сотрудники полиции выясняются мотивы, причины и все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

