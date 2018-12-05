В Самарской области из-за взрыва газа в частном доме пострадали люди

Во вторник, пятого декабря, в поселке Воскресенка Челно-Вершинского района Самарской области из-за хлопка бытового газа пострадали двое жителей. Сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ЧП поступило спасателям утром в 07.30 по местному времени. В результате хлопка бытового газа в одном из частных домов по улице Воскресенской обрушилась частично крыша и стены строения.

Пострадали два человека. Оба госпитализированы в центральную районную больницу.

Чтобы разобрать завалы, привлекалось семь единиц техники.