В Саратове организатору квеста предъявили обвинение за ожоги участниц

В Саратове следствие предъявило обвинение организатору экстремального квеста и актерам-аниматорам. Индивидуальный предприниматель и его сотрудники обвиняются по части 2 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает СУ СК по региону.

Летом прошлого года компания из пяти девушек, проходивших квест "Портной", получила ожоги разной степени тяжести. По сюжету квеста посетительницам с завязанными глазами нужно было выбраться из якобы горящего макета автомобиля. Однако организаторы пренебрегли мерами безопасности, в результате щекочущее нервы приключение обернулось для клиентов настоящими травмами.

По данным следствия, актеры-аниматоры, для придания представлению зрелищности, внутрь салона машины заносили открытый источник пламени.

В результате двух участниц квеста скорая помощь доставила в ожоговый центр. Одна из девушек пострадала особенно серьезно - у нее были обожжены руки, спина и лицо, около 15 процентов поверхности тела.

Судебно-медицинские эксперты, полученные девушкой ожоги, оценили как причинение средней тяжести вреда здоровью.

- На основании собранных следствием доказательств обвинение предъявлено 26-летнему индивидуальному предпринимателю, а также 25-летнему и 22-летнему актерам-аниматорам, - информирует пресс-служба ведомства.

В следственном управлении СК также отметили, что молодые люди признали свою вину.