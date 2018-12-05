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05.12.2018 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове организатору квеста предъявили обвинение за ожоги участниц

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове следствие предъявило обвинение организатору экстремального квеста и актерам-аниматорам. Индивидуальный предприниматель и его сотрудники обвиняются по части 2 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает СУ СК по региону.

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Летом прошлого года компания из пяти девушек, проходивших квест "Портной", получила ожоги разной степени тяжести. По сюжету квеста посетительницам с завязанными глазами нужно было выбраться из якобы горящего макета автомобиля. Однако организаторы пренебрегли мерами безопасности, в результате щекочущее нервы приключение обернулось для клиентов настоящими травмами.

По данным следствия, актеры-аниматоры, для придания представлению зрелищности, внутрь салона машины заносили открытый источник пламени.

В результате двух участниц квеста скорая помощь доставила в ожоговый центр. Одна из девушек пострадала особенно серьезно - у нее были обожжены руки, спина и лицо, около 15 процентов поверхности тела.

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Судебно-медицинские эксперты, полученные девушкой ожоги, оценили как причинение средней тяжести вреда здоровью.

- На основании собранных следствием доказательств обвинение предъявлено 26-летнему индивидуальному предпринимателю, а также 25-летнему и 22-летнему актерам-аниматорам, - информирует пресс-служба ведомства.

В следственном управлении СК также отметили, что молодые люди признали свою вину.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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