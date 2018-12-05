В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции

В Саратове в среду задержан гражданин, пытавшийся пропасть на территорию городского управления МВД. При этом он угрожал ножом полицейским.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел около 15.30 по местному времени (мск + 1 час). Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался пройти через контрольно-пропускной пункт на территорию городского управления полиции. При этом он угрожал постовому КПП предметом похожим на нож.

В результате гражданин был задержан. Это оказался ранее судимый житель Саратова, 1989 года рождения.

- По данному факту проводится проверка, материалы которой направят в следственное управлении СК по Саратовской области, - заявили в пресс-службе ГУ МВД.