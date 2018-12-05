Новости

В гостинице Саранска произошла перестрелка 21:56
Путин встретился со своим другом Фийоном 21:55
Парковка в Москве останется бесплатной в праздники 21:48
"Спартак" упустил победу в матче с "Уралом" в Кубке России 21:39
В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции 21:29
Бондарев: Россия сумеет защититься в случае выхода США из ДРСМД 21:23
Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы 20:46
В Италии при взрывах на АЗС погибли 2 человека 20:45
Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 20:07
В Петербурге задержали мужчину за обман ветерана на 2 млн рублей 20:06
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 20:00
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 19:53
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 19:49
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 19:37
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 19:33
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 19:19
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 19:08
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 19:07
В Москве замечен первый беспилотный автомобиль 18:57
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей 18:52
Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину 18:43
ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 21:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове в среду задержан гражданин, пытавшийся пропасть на территорию городского управления МВД. При этом он угрожал ножом полицейским.

В Петербурге задержали мужчину за обман ветерана на 2 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел около 15.30 по местному времени (мск + 1 час). Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался пройти через контрольно-пропускной пункт на территорию городского управления полиции. При этом он угрожал постовому КПП предметом похожим на нож.

В результате гражданин был задержан. Это оказался ранее судимый житель Саратова, 1989 года рождения.

- По данному факту проводится проверка, материалы которой направят в следственное управлении СК по Саратовской области, - заявили в пресс-службе ГУ МВД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
Лазер "Пересвет" заступил на опытно-боевое дежурство
Матвиенко: РФ не будет выполнять требования Запада по Керчи
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата