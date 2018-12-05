В Уфе семью выселили из квартиры за миллионный долг за ЖКХ

В Уфе семью, пять лет не платившую за жилищно-коммунальные услуги, выселили из квартиры, где они жили по договору социального найма.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, выселение происходило по решению Октябрьского районного суда. Семья задолжала за коммуналку с учетом пени около 930 тысяч рублей. Выселение сопровождали судебные приставы, райадминистрация, а также представители управляющей компании и общественники. Стоит уточнить, семью не выкинули на улицу, а вместо двухкомнатной квартиры в центре спального района города предоставили однокомнатную в микрорайоне Шакша, что находится на окраине Уфы.

Как уточнил руководитель уфимского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов, выселить за долги по квартплате могут только по решению суда при условии, что квартира - муниципальная, а за коммуналку не платили более шести месяцев. При этом выселяемым взамен дают жилье по нормативу шесть квадратов на человека. Кстати, последний раз из соцжилья уфимцев выселяли семь лет назад.

Жилищники в свою очередь предлагают тем, кто не в состоянии платить ЖКУ, либо взять рассрочку, либо отработать долг, к примеру, в качестве дворника, которых в Уфе не хватает.