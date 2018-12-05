Компенсацию за моральный вред и штраф выплатит управляющая компания Орска владельцу квартиры, в которой завелись блохи. Суд установил, что причиной тому послужила сырость в подвале дома.

Как стало известно "РГ", судебные тяжбы между хозяином квартиры и организацией "Коммунальщик" длились около двух лет. Все началось с того, что в начале июня 2016 года орчанин пожаловался в управляющую компанию на неприятный запах и сырость в подъезде после протекания канализации. Однако коммунальщики не спешили исправить недочет - на месте аварии они побывали лишь спустя три недели. Зафиксировав наличие "мокрого пятна" на земляном полу, они прочистили систему, но профилактическую дезинсекцию подвала не провели. А вскоре в квартире, где проживал мужчина с семьей, завелись блохи. На насекомых жаловались и соседи по подъезду.

Вначале хозяин попытался уладить дело миром, но досудебная претензия, направленная коммунальщикам, осталась без ответа. Тогда собственник обратился в Ленинский районный суд Орска. В иске он отмечал, что "претерпевал чувство брезгливости" при виде членистоногих, опасался быть покусанным и зараженным вирусными инфекциями, вынужден был ограничить встречи с близкими людьми. Истец указал, что неоднократно подвергался нападению насекомых в районе первого этажа, при входе в подъезд, а также в собственном жилище: на ногах отмечались следы от укусов "в количестве более двух", а его младший брат даже вынужден был обратиться к врачу. Отец истца также заявил, что после посещения квартиры сына "обнаруживал по 7-8 блох на брюках" и наблюдал, как отряхиваются другие жильцы. Свои моральные страдания заявитель оценил в 5000 рублей.

В суд коммунальщики своей вины в нашествии блох не признавали, утверждая, что насекомых развели сами жильцы. Однако привлеченные судом эксперты выступили на стороне истцов: наличие сырости создает благоприятную среду для размножения блох.

- Изучив материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу, что ненадлежащее содержание управляющей компанией жилого дома привело к ухудшению санитарного состояния подвального помещения и появлению насекомых, - уточнила представитель Оренбургского областного суда Юлия Панина.

В итоге суд обязал УК компенсировать истцу причиненный моральный вред - правда, сумма компенсации была снижена до 1000 рублей. Кроме того, коммунальщиков наказали штрафом в 500 рублей и взыскали с них в пользу жильца оплату услуг представителя в размере 5000 рублей.