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05.12.2018 09:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Красноярский аэропорт получит имя Дмитрия Хворостовского

Подведены итоги всероссийского проекта "Великие имена России". Экспертный совет конкурса "Великие имена России" утвердил итоги финального голосования по выбору имен для 47 аэропортов - участников проекта. В Красноярском крае имена великих россиян будут присвоены двум крупным воздушным гаваням - Красноярска и Норильска.

По итогам онлайн и офлайн голосования красноярскому аэропорту будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского. За имя великого оперного певца проголосовали 56 053 человек, что составляет 41 процент от общего числа проголосовавших. Норильскому аэропорту будет присвоено имя Николая Урванцева. Свой голос за ученого, исследователя Арктики отдали 14 991 человек (49 процентов голосов).

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
В Красноярске создадут краевой фонд имени Дмитрия Хворостовского

Согласно указу президента правительство РФ утверждает порядок рассмотрения предложений о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей, а также порядок использования присвоенных объектам имен. Документом установлено, что присвоение аэропортам имен выдающихся деятелей осуществляется президентом России по представлению правительства.

Напомним, что изначально списки имен-претендентов формировали региональные Общественные палаты, к ним были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел соцопросы жителей регионов проекта, в ходе которых были выявлены "тройки" или "четверки" имен-финалистов. Они вошли в шорт-лист общероссийского голосования, которое проводилось с 12 по 30 ноября.

Проект инициирован крупными общественными организациями: Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом. Инициатива поддержана Общественной палатой России.

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