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05.12.2018 12:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации

Текст: Галина Мисливская
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Валентина Петренко, сенатор от Хакасии, попрощалась с Советом Федерации, где она проработала 16 лет.

Полномочия Петренко были прекращены еще 16 ноября в связи с назначением нового представителя от исполнительной власти Республики Хакасия - Валерия Усатюка, ранее возглавлявшего фракцию КПРФ в Верховном совете республики.

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Накануне сенатор тепло попрощалась со своим комитетом - по социальной политике. В среду ее поблагодарила за многолетнюю работу спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Валентина Александровна была одним из ярких, инициативных, ответственных сенаторов, выполняла огромную ответственную работу как в верхней палате, так вела и большую общественную работу", - сказала председатель СФ.

Она также напомнила об одном из фактов биографии экс-сенатора - "в 1994 году за участие в операции по освобождению ростовских школьников из рук террористов была награждена орденом за личное мужество". Также глава Совфеда отметила, что Петренко создала движение "Матери России", много внимания уделяла вопросам семьи, детства, защите прав человека.

Валентина Петренко поблагодарила коллег за совместную работу. "Судьба привела в этот дом - наш Совет Федерации. Это целая судьба, целая жизнь, отданная и полученная возможность для самореализации. Поэтому для меня это действительно моя жизнь, моя судьба", - сказала она и на прощание подарила Валентине Матвиенко небольшую новогоднюю елку.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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