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05.12.2018 10:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые обнаружили в Арктике следу теплолюбивых растений

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Исследователи новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН обнаружили за Полярным кругом четкие отпечатки теплолюбивых растений.

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", речь идет о признаках произрастания на территории Арктики платана, бука, ольхи, ивы и магнолии.

Фото: depositphotos.com
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Геологи выехали в экспедицию на остров Сардах для изучения неогеновых, от 23 до 2,5 миллиона лет назад, а также более поздних пород. В породах неогенового периода и были обнаружены отпечатки древних растений. Следы теплолюбивой флоры в Арктике находили и до того, но они относились в существенно более раннему периоду, около 65-55 миллионов лет назад. В ту пору климат даже на территории Якутии был благоприятен настолько, что там произрастали субтропические леса с пальмами и секвойями.

- До этого в отложениях разреза острова Сардах находили только минерализованные, обугленные древесные остатки и шишки хвойных, а также плоды американского серого ореха. Отпечатки листьев широколиственных деревьев в этом регионе еще никто не обнаруживал - это действительно уникальная находка, - подчеркивает старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Ирина Хазина.

По оценкам ученых, обнаруженная ими листовая флора имеет возраст от 23 до 1,6 миллиона лет, однако наиболее благоприятные условия для нее в этом районе сложились порядка 16 миллионов лет назад. Самой удивительной находкой специалисты называют отпечатки плодов магнолии - так далеко на севере это растении ранее не находили вовсе. Вообще же отпечатки прочей листовой флоры в период неогена были найдены лишь на территории Дании, Великобритании, Исландии, Аляски, острова Бэнкс. Эти территории расположены существенно южнее острова Сардах.

Считается, что в тот период, о котором идет речь, материки уже занимали расположение, близкое к современной географии. Теперь находки предстоит изучить более детально. Чтобы максимально точно определить виды обнаруженных растений, к новосибирским исследователям присоединятся сотрудники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Также к анализу планируется привлечь ученых из Санкт-Петербурга и Владивостока, которые специализируются на ископаемой флоре.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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