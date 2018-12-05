В Красноярске стартовал чемпионат "Молодые профессионалы"

В Красноярске с 3 по 7 декабря проходит VI региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Сегодня в спортивном комплексе "Арена. Север" состоялась церемония открытия, в которой принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс, заместитель генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Дмитрий Глушко, а также участники чемпионата.

Приветствуя участников соревнований, Дмитрий Глушко отметил высокий уровень проведения состязаний в Красноярском крае и пожелал участникам чемпионата захватывающей борьбы и ярких побед.

"От имени Cоюза я хочу поблагодарить Александра Викторовича за те колоссальные усилия, которые делает Красноярский край в развитии движения "Молодые профессионалы", - отметил Дмитрий Глушко. - Сегодня мы видим один из пяти самых крупных региональных чемпионатов в нашей стране. Количество компетенций, количество участников впечатляет! Кроме того, впервые проводится чемпионат для возрастной категории 50+. Участникам чемпионата желаю быть успешными в своей профессии и быть от этого счастливыми. Развивайтесь и никогда не останавливайтесь! Удачи и ярких побед!"

"Добрый день, дорогие ребята, уважаемые преподаватели, мастера, эксперты и болельщики! Рад приветствовать участников VI регионального чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" WorldSkills, - сказал глава региона. - Наша красноярская команда очень сильна. Она всегда входит в десятку лучших в России. На этом чемпионате множество гостей из других регионов страны. Это означает, что конкуренция будет острая, а борьба будет зрелищной. У нас есть возможность и показать себя, и, что не менее важно, поучиться у других. Я искренне желаю вам всем захватывающих соревнований, красивых и честных побед, а каждому из вас удовлетворения от той профессии и того дела, которое вы сделали своей судьбой".

Отметим, в соревнованиях по 78 компетенциям примут участие 460 конкурсантов, которые будут разыгрывать медали в двух возрастных категориях - молодые профессионалы (участники от 16 до 22 лет) и юниоры (участники младше 16 лет). Их работу будут оценивать 600 экспертов в разных областях знаний. Так, например, экспертами по компетенции "Лабораторный химический анализ" выступят специалисты Ачинского НПЗ, а по компетенции "Медицинский и социальный уход" - сотрудники Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в городе Красноярске.

Добавим, соревнования пройдут не только на площадках краевого центра, но и на базах профессиональных образовательных организаций Ачинска, Канска, Уяра и Дудинки.

Справка

Красноярский край присоединился к движению WorldSkills Russia в 2013 году. За это время было проведено пять региональных чемпионатов и полуфинал национального чемпионата в СФО.

Команда края демонстрировала высокие результаты на национальных и международных чемпионатах WorldSkills. Так, в 2014 году на национальном чемпионате 4 участника краевой команды (из 7) завоевали медали, из них 2 участника в составе сборной РФ на чемпионате мира Worldskills Competition - 2015 в Сан-Паулу (Бразилия) завоевали медали за высшее мастерство.



В 2018 году на национальном чемпионате команда края была представлена 20 участниками, которые завоевали 12 медалей (по результатам медального зачета в рейтинге субъектов РФ край занял 8 место). На чемпионате Европы по профессиональному мастерству в Будапеште 3 красноярца в составе сборной страны завоевали медали за высшее мастерство (компетенции: "Промышленная автоматика", "Хлебопечение", "Сухое строительство").