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05.12.2018 10:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье эвакуировали детей из двух горящих школ

Текст: Надежда Столярчук

Сразу два учебных заведения в Иркутской области загорелись за последние сутки.

Как рассказали в МЧС региона, первым произошел пожар в здании школы в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 128 квадратных метров.

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В школе учились 16 детей, сейчас они переведены в школу соседнего села. Причину пожара устанавливают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Чуть позже загорелось двухэтажное деревянное здание школы поселка Алексеевск Киренского района. Пожар начался на втором этаже. Из здания были эвакуированы 96 учеников, пострадавших нет.

По словам замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области Василия Разумнова, в настоящее время пожар еще не ликвидирован:

- Работа осложняется отсутствием воды и прямого сообщения с районным центром через реку Лена. Для подкрепления группировки пожарных принято решение о направлении личного состава из города Киренска. К тушению пожара привлечена инженерная и вспомогательная техника местных предприятий для подвоза воды.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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