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05.12.2018 13:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири предложили по-разному лечить от ожирения мужчин и женщин

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Терапия избыточного веса должна быть разной для пациентов мужского и женского пола.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

К такому выводу, как пишет издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири", пришли сотрудники ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" (ИЦиГ).

Впервые биологам удалось изучить механизмы действия потенциального средства от ожирения не только на самцах лабораторных мышей, но и на самках. Как выяснилось, различия есть, причем существенные.

Фото: Depositphotos.com
Ученые: Ожирение становится причиной плохих оценок

Ученые исследовали влияние гормона FGF21, который может послужить основой для препаратов против ожирения. FGF21 поступает в кровь из печени, а также вырабатывается в бурой жировой ткани (у млекопитающих, в том числе у человека, кроме белой жировой ткани, имеется бурая жировая ткань, или бурый жир). Гормон повышает активность бурого жира, который начинает усиленно выделять тепло, и организм расходует энергию. Кроме того, FGF21 стимулирует превращение белого жира в бурый, который тоже включается в термогенез, то есть производство тепла. "Эффект имеющегося в организме гормона можно усилить за счет дополнительного введения внешнего FGF21", - отмечают ученые.

Биологи сформировали четыре экспериментальные группы: две группы самок и самцов, которые питались стандартным лабораторным кормом, и две - на "диете кафетерия", которых подкармливали сдобой и салом. Эксперимент длился десять недель. Ожиревшими считались животные, которые весили 35 и более граммов (в норме черная мышь весит до 25 граммов).

- Во время эксперимента вес тела повысился как у женских, так и у мужских особей, однако индекс белого жира стал больше в три раза только у самок и остался прежним у самцов, - рассказывает магистрантка Новосибирского государственного университета Наталья Балыбина.

При этом выяснилось, что у ожиревших самок уровень гормона FGF21 в крови не меняется по сравнению с контрольной группой. А у самцов картина обратная: у набравших вес самцов уровень этого гормона в крови повышается. Таким образом, сделали вывод ученые, дозы этого гормона для лечения ожирения у представителей разных полов тоже должны отличаться.

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