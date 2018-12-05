Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

В Степновском районе Ставропольского края вечером 4 декабря лоб в лоб столкнулись две отечественные легковушки.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД региона, на встречную полосу по неустановленным причинам выехал водитель ВАЗ 2109, где врезался в ВАЗ 2107. От лобового удара на месте погибли четыре человека.

- В результате ДТП оба водителя, а также двое пассажиров ВАЗ 2109 от полученных травм скончались на месте, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, а также степень ответственности обоих водителей.