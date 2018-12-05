На Ставрополье спасли двух провалившихся под лед детей

В селе Благодатном Петровского района Ставрополья спасли двух детей. Прогуливаясь после школы, они вышли на покрытый льдом пруд. Корка не выдержала и проломилась, оба ребенка провалились в ледяную воду.

Как сообщили в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы края, детей удалось спасти благодаря бдительности местных жителей.

- Сначала на помощь бросилась проходившая мимо местная жительница. Она взяла длинную палку и с ее помощью вытащила на сушу одного из ребят. Мимо проходил парень - студент четвертого курса Светлоградского регионального сельскохозяйственного колледжа Андрей Маловичко. Он нырнул за вторым ребенком и достал его, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Как уточнил первый заместитель начальника филиала ПАСС СК Михаил Кривенко, на территории края еще не сформировался лед, и каждый находящийся на нем человек рискует оказаться в беде. В связи со случившимся служба порекомендовала главам районов и городских округов поставить на всех водоемах предупреждающие об этой опасности знаки.