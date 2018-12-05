Южную часть Мурманской области будут отапливать... мусором

В Мурманской области стартовал уникальный для региона проект по энергосбережению, согласно которому часть мазута, используемого в Заполярье для обогрева жилья, предполагается заменить сжиганием твердых коммунальных отходов. В качестве пилотного муниципалитета для этого проекта выбран Кандалакшский район.

- По проекту стратегии развития Мурманской области до 2025 года мы должны весь мусор в Кандалакшском районе сжигать вместо мазута, - сообщил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора на "круглом столе", посвященном обращению с отходами. - Для того чтобы перспективы такого рода стали реальностью, нужно, чтобы население привыкло к раздельному сбору хотя бы нескольких фракций отходов. В ближайшие три года необходимо с этим разобраться. Кроме того, мы надеемся получить поддержку из федерального бюджета. Существует федеральная программа, подразумевающая поддержку проектов по выработке энергии за счет отходов. Минпромторг России собирается развивать это направление - финансировать проекты по переработке мусора во что-то полезное.

По его словам, технологии для этого процесса уже давно существуют. В частности, низкотемпературный пиролиз. Это нагревание отходов при температуре до 900 градусов без доступа кислорода в специальной шахте. При такой обработке из мусора получаются пиролитические газы - как горючие, так и неспособные гореть. Горючие газы и масло можно использовать в качестве топлива. Пиролизные остатки не содержат агрессивных веществ, поэтому их можно складировать под землей.

Весь юг Мурманской области "производит" около 130 тысяч тонн ТКО, которые можно преобразовать в 70 тысяч тонн топлива. Благодаря этому возникнет возможность закрыть крупнейшую на юге Заполярья котельную в Кандалакше.