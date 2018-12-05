Как приобрести слуховой аппарат и получить компенсацию

Участница Великой Отечественной войны из Петербурга Надежда Васильевна Семенова уже больше двух лет ждет получения нового слухового аппарата. В региональном отделении Фонда социального страхования говорят о математическом подходе к ситуации

Обращение Надежды Васильевны - далеко не первое в практике "РГ". После того как мы рассказали историю жительницы Соликамска Зинаиды Чуклиновой, которая счастливо завершилась с помощью наших корреспондентов, обращения посыпались со всех концов России. Просьба одна - помогите получить то, что полагается по закону.

- Мне не отказывают, но и не дают, - написала Семенова. - Я понимаю, их смущает мой возраст - 28 августа мне исполнилось 94 года. Но я себя нормально чувствую, на сердце не жалуюсь.

Слуховым аппаратом Надежда Васильевна пользуется с 2010 года, но старый давно барахлит. Поэтому по телевизору пожилая женщина может смотреть только новости с субтитрами, "а хотелось бы и другие передачи слушать".

В региональном Фонде социального страхования разводят руками - в 2017 и 2018 году закупка слуховых аппаратов аналоговых заушных сверхмощных не проводилась из соображений оптимального расходования средств. Только в 2018 году в региональное отделение ФСС поступило более 161 тысячи заявок на обеспечение средствами реабилитации, а по слуховым аппаратам - всего 135 обращений.

Планируется, что Надежда Васильевна и еще 134 петербуржца, нуждающихся в таких устройствах, получат их в первом квартале 2019 года. Но есть и хорошая новость - в подобных ситуациях можно не тратить время на ожидание: приобрести необходимое самостоятельно и затем вернуть потраченные деньги. Правда, не в полном объеме.

- Согласно законодательству размер компенсации определяется по результатам последнего заключенного и исполненного в полном объеме государственного контракта, а последним по времени контрактом на поставку слуховых аппаратов аналоговых является контракт от 9 марта 2016 года, - пояснила корреспонденту "РГ" представитель регионального отделения ФСС Елена Лиханова. - Поэтому компенсация за самостоятельно приобретенный указанный аппарат на сегодняшний день составит 8290 рублей.

В интернет-магазинах цена на тип аппаратов, который необходим Надежде Васильевне, начинается примерно от 11 тысяч, в ФСС нашли варианты от 8 до 12 тысяч рублей. Это означает, что примерно три тысячи рублей Семеновой придется выложить из своего кармана. Как полагают специалисты, отчасти такая трата может быть оправдана. Ведь ФСС "скопом" закупит всем нуждающимся одинаковые приборы, а при самостоятельном приобретении есть возможность учесть индивидуальные особенности. И если правильно собрать пакет документов, то проблем с возвратом денег быть не должно. Однако купить можно не все, что понравилось, а только то, что рекомендовано в программе реабилитации/абилитации (ИПР/ИПРА).

Важно знать

Какие документы нужно предоставить для получения компенсации