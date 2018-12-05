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05.12.2018 18:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Карельские петроглифы попали в предварительный список ЮНЕСКО

Текст: Вера Черенева (Карелия)
Фото: Майстерман Семен/Фотохроника ТАСС Фото: Майстерман Семен/Фотохроника ТАСС
Фото: Майстерман Семен/Фотохроника ТАСС

Петроглифы на берегах Онежского и Белого моря имеют все шансы попасть в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Интефакс" со ссылкой на источник в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.

Фото: instagram.com/arheologpskov/
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Пока петроглифы включены в предварительный список, решение о том, попадут ли памятники в итоговый перечень, будет принято по итогам экспедиции.

Карельские петроглифы известны в научной среде с 1926 года. Их открыли экспедиции, изучающие быт поморов. По оценкам археологов, возраст петроглифов может составлять 5-6 тысяч лет.

На данный момент в Карелии выявлено две крупные локации, где обнаружено значительное количество петроглифов.

Один комплекс обнаружен в устье реки Водла. Рисунки есть на мысах Гажий Нос, Пери Нос, Карецкий Нос, Кочковнаволок. Всего исследователи нашли 23 скопления изображений, а общее количество рисунков в комплексе, получившем название "Онежские петроглифы", составляет не менее 1200 единиц.

Археологи, изучавшие памятники пришли к выводу, что петроглифы выполнены методом точечной выбивки. Часть рисунков в разные годы была вывезена в музеи, например, в Эрмитаж. Другие же остались на территории археологических памятников. Посмотреть на них ежегодно приезжают тысячи любителей истории

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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