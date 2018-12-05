С 1 июля 2019 года все перевозчики, оказывающие платные услуги, подпадут под действие Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники". Это означает, что каждая машина должна быть оборудована онлайн-кассой. При помощи интернета устройство будет отправлять информацию о продаже товаров и услуг в налоговую, а людям сразу после оплаты станут выдавать чек. Новое правило коснется кондукторов, водителей, операторов грузоперевозок и служб такси.

Нововведение призвано сократить теневой сектор рынка такси. В Петербурге на 2017 год количество нелегальных перевозчиков равнялось примерно восьми тысячам. Как только закон начнет действовать, пассажир будет вправе требовать от водителя кассовый чек. Бумажка станет доказательством легальности поездки и перевозчика.

В теории, как обычно, онлайн-кассы обещают лишь улучшения: водители смогут выдавать фискальный чек и принимать оплату по карте сразу после окончания поездки, через приложение. Сведения будут быстро передаваться в налоговую. Кассы водителям придется приобретать самим. Диапазон стоимости варьируется от четырнадцати тысяч до сорока пяти. Можно взять простую кнопочную кассу с аккумулятором, а можно смарт-терминал или мобильный фискальный регистратор.

Тем временем, с 1 января в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане вводится специальный режим для самозанятых, которыми смогут стать и таксисты. В четырех регионах они будут освобождены от необходимости покупать онлайн-кассы, а уплачиваемый ими налог составит всего четыре процента. Согласно статистике ФНС, за два последних года в Петербурге официально зарегистрированы 102 работающих на себя человека. Но даже при таком, одном из самых высоких показателей по стране регион в проект не попал. В то же время во включенной в эксперимент Калужской области официально самозаняты лишь 13 человек.

Ключевые игроки рынка такси - крупные интернет-агрегаторы - приобретать кассы будут не обязаны

При этом ключевые игроки рынка такси - крупные интернет-агрегаторы - приобретать онлайн-кассы будут практически не обязаны. Их основными задачами является распределение заказов между перевозчиками, прием платежей через приложение. По словам представителя пресс-службы Яндекс.Такси Натальи Рожковой, обязанность приобретать онлайн-кассы ложится на перевозчиков - таксопарки и ИП. С учетом специфики отрасли реализовать это будет непросто. Выходом может быть введение статуса самозанятых для таксистов повсеместно. Это существенно облегчит им работу. По словам экспертов, внедрение онлайн-касс спровоцирует уход из отрасли тех перевозчиков, кто работал в такси лишь для подработки. Представители одной из фирм, комментируя ситуацию, уверили, что после введения закона водители "побегут" в службы такси, где оборудование будут выдавать, либо начнут сотрудничать с неофициальными фирмами, чтобы вообще его не использовать. Отток водителей из агрегаторов-мастодонтов может снизить продуктивность внутри компаний.

В любом случае перевозчикам советуют не медлить с установкой оборудования: в законе уже прописаны штрафы..

Кстати

Сегодня объем выручки нелегальных перевозчиков в Петербурге составляет 13 миллиардов рублей. Отчасти благодаря онлайн-кассам к 2021 году планируется сокращение доли теневого рынка как минимум до 20 процентов.