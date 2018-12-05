Петербургского кота Ахилла наградят за популяризацию туризма

Петербургский кот Ахилл будет представлен к правительственной награде. Он признан одним из самых ярких популяризаторов местного туризма. Церемония пройдет 7 декабря в Доме Правительства Ленинградской области. А награду, в состав которой обязательно войдет кошачий корм, Ахиллу будет вручать лично губернатор.

Белоснежный кот Ахилл долгое время жил в Эрмитаже и получил известность как оракул на чемпионате мира по футболу. Минувшим летом он покинул музей и отправился жить в семью петербургского ветеринара, но общественную работу не забросил. У Ахилла есть своя страница в соцсетях, на которой он приглашает подписчиков посетить Музей Кошки, который расположен во Всеволожске Ленинградской области.

Так совпало, что награждение состоится незадолго до 10-летнего юбилея Музея Кошки, который рекламирует Ахилл. По словам его создателей, это первый в России музей, полностью посвященный кошкам. Здесь сосредоточено около четырех тысяч экспонатов со всего мира и, по сути, сформирован музейно-туристический кластер всего Всеволожского района.

- Кошки в нашем районе играют далеко не последнюю роль, - уверена создатель музея ветеринарный врач Анна Кондратьева. - Наличие таких "замурчательных" названий как деревня Котово на карте Всеволожского района не случайно. И даже по очертаниям Всеволожский район напоминает кота.