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05.12.2018 22:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржца осудили за подготовку теракта в Казанском соборе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге вынесен приговор одному из организаторов теракта в Казанском соборе. В колонии он проведет 3,5 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину

Мужчина свою вину не признал, тем не менее, у суда нашлись веские основания, чтобы согласиться с доводами стороны обвинения. В частности, судом установлено, что подсудимый был знаком с человеком, планировавшим совершить самоподрыв в Казанском соборе в декабре прошлого года. Они неоднократно обсуждали готовящийся взрыв, а сам подсудимый много раз говорил о том, что он является приверженцем запрещенной в России террористической организации.

Более того, изначально мужчина, планировавший стать смертником, собирался напасть на прохожих с ножом, но подсудимый посоветовал устроить самоподрыв. Обсуждались варианты устроить теракт в Смольном соборе, но затем мужчины выбрали для преступления Казанский собор.

При обыске в квартире у подсудимого нашли запасы тротила.

Напомним, мужчину, собиравшегося устроить самоподрыв в Казанском соборе задержали в декабре 2017 года. В августе 2018 года он приговорен к пяти годам лишения свободы.

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