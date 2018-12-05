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05.12.2018 18:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Спам в децибелах

Горожане недовольны звуковой рекламой
Текст: Валерия Лозовская
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7736 (273)
"Автошкола, стоимость обучения - пятнадцать тысяч. Автошкола. Автошкола" - именно это изо дня в день слушают проживающие в жилых домах рядом со станцией метро "Лесная". Жители не раз просили рекламирующую свои услуги фирму прекратить звуковую трансляцию или хотя бы понизить ее громкость. В ответ жильцов отправляли в деревню, потому что "в мегаполисе всегда шумно". И это не единичный пример: цветы за углом, ярмарка шуб и деньги в долг - звуковой "спам" преследует петербуржцев повсюду.

Рядовой житель нашего города начинает свой день с рекламы, когда только спускается в метро. Аудиообъявления воспроизводятся там по той же системе, что и оповещения об опасности - а значит, пассажиры не могут не слушать то, что транслируют. Спускаясь на эскалаторе около пяти минут, человек прослушивает весь рекламный блок.

Фото: Наталья Онищенко/ РГ
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Но почему аудиообъявления все еще используют в метро, если в законе прописан запрет на звуковую рекламу на транспорте? Разгадка - в деталях. Еще в 2009 году антимонопольная служба указала, что эскалатор относится к группе машин и оборудования, а не к транспортным средствам. Это "замечание" и позволяет метрополитену заниматься и коммерческой деятельностью. Причем достаточно успешно: по подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, только за первое полугодие 2018 года петербургская "подземка" заработала на рекламе около 400 миллионов рублей. Аудиообъявления составили до десяти процентов от суммы.

Много лет ситуация с громкой рекламой в метрополитене не менялась. Люди писали жалобы, им не отвечали. Один небезразличный житель Петербурга Сергей Романенко еще десять лет назад дважды судился с метрополитеном по этому поводу. Дело доходило даже до Верховного суда. Но в конечном счете всегда следовал отказ.

- Одним из моих доводов для запрета звуковой рекламы в метро было вынужденное нарушение мной правил пользования эскалатором. Из-за нежелания становиться потребителем звуковой рекламы я бежал вниз, чтобы сократить время прослушивания. Можно было и положение правил пользования метрополитеном обжаловать: бегу - потому что не хочу слушать рекламу, - рассказывает петербуржец.

Только за первое полугодие 2018 года петербургская "подземка" заработала на рекламе около 400 миллионов рублей

Ситуация сдвинулась с места лишь недавно. Около трех лет назад, когда рекламы в метро было больше и звучала она громче, в комитет по транспорту и метрополитен писались постоянные жалобы. В результате в 2016 году правительство города рекомендовало "подземке" прекратить звуковую рекламу на эскалаторах. И некоторое время ее и правда почти не было.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Но по прошествии двух лет проблема вернулась: в час пик, когда в метро сосредоточено большое количество человек, на центральных станциях из динамиков звучат аудиообъявления. Общественное движение "Красивый Петербург", которое не первый год озабочено проблемой, собирается поднять вопрос о звуковой рекламе на предстоящей в декабре коллегии по транспорту. Метро оказывает общественные услуги, которыми потребители-пассажиры должны быть довольны, а не раздражены, как сейчас.

Но у многих ли звуковая реклама вызывает отторжение? Напротив, как полагает генеральный директор рекламной группы "Успешные проекты" Илья Казарин, сегодня аудиообъявления никто не слышит. С появлением гаджетов люди предпочитают заглушать звуки метро музыкой из наушников. Эффективность самой рекламы понижается из-за невозможности таргетировать ее на конкретную аудиторию - поэтому рано или поздно она исчезнет за ненадобностью.

А пока в метрополитене официальный запрос "РГ" просто проигнорировали.

Справка "РГ"

Понятие "аудиореклама" на улице никак не регламентировано. В законе упоминается только то, что "распространение звуковой рекламы при помощи транспортных средств" запрещено. А повесить тот же самый громкоговоритель на здание или надеть динамик на человека, выходит, можно.

Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, действуют нормы СанПиН: в дневное время уровень звука не должен превышать 55 децибел, а в ночное - 45. Но соблюдение правил замерить достаточно сложно: для этого нужно вызывать сотрудников Роспотребнадзора, зафиксировать жалобу и лишь потом произвести проверку. К этому времени "источник" шума может понизить звук. Поэтому выход чаще всего один: договариваться напрямую с компанией, рекламирующей свои услуги, или решать этот вопрос через администрацию района.

Маркетолог Анна Царегородцева уверена, что подобная реклама скоро себя изживет. Она не способна привлекать покупателей, а регламентировать ее не удастся. Улучшить ситуацию сможет закон "О рекламе": запрет на воспроизведение аудиообъявлений вблизи социальных объектов.

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