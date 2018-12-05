В Петербурге продали квартиру Максима Горького - покупатель на недвижимость с литературным прошлым нашелся буквально за час и заплатил за нее 11,5 миллиона рублей. Депутаты и общественность взбудоражены: ранее Смольному предлагали выкупить это помещение в собственность города и сделать в нем музей-квартиру писателя. Какая теперь судьба ее ждет - неизвестно, сетуют петербуржцы и вспоминают другие "исчезнувшие" квартиры знаковых личностей.

Квартира известного писателя, помимо своей принадлежности, имеет еще несколько неоспоримых достоинств. Во-первых, это не единственная известная фамилия, которой теперь может хвастаться покупатель: именно сюда к Максиму Горькому наведывался в 1920 году английский писатель Герберт Уэллс, когда приезжал в Советскую Россию, здесь же бывал и Федор Шаляпин. Ну а во-вторых, с четвертого этажа этого дома по Кронверкскому проспекту открывается прекрасный вид на главные достопримечательности Северной столицы.

Все это, разумеется, было указано в объявлении о продаже "двушки" площадью 52 квадратных метра, а чтобы продавцов никто не упрекнул в обмане, они даже сделали запрос в архив, где принадлежность квартиры знаменитому жильцу подтвердили.

Как рассказал агент по недвижимости Руслан Соешев, на квартиру был огромный спрос, покупатель нашелся в рекордные сроки, а вот городские власти ею не заинтересовались. Хотя узнав о том, что планируется продажа, депутат Алексей Цивилев обратился в комитет по культуре с просьбой рассмотреть вариант создания в помещении музейного пространства, посвященного Максиму Горькому. Писателю в этом году, к слову, исполнилось 150 лет.

- Остается надеяться, что новый собственник не будет использовать ее как обычную жилую недвижимость и в какой-то форме подчеркнет и сохранит ее важное для города историческое значение, - отметил парламентарий уже после того, как объект ушел в частные руки.

Контроль за тем, что же именно будет создано частниками в таких исторических аппартаментах, во избежание непрофессиональной самодеятельности необходим

Еще одна квартира, которой в последнее время очень активно интересовались депутаты и горожане, находится на улице Марата, в доме номер 9. В ней с 1914 по 1934 год проживал Дмитрий Шостакович. Здесь, правда, музей создан все же был - постарались выкупившие помещение в начале 2000-х годов Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Экспонаты собрали тоже впечатляющие. Это письменный стол и рояль композитора, множество писем, нот, черновиков, записанных его рукой. Интересно, что владельцы даже подписали предварительный договор с властями Петербурга о заключении впоследствии договора дарения, но город квартиру так и не принял. До последнего времени в ней находился частный музей, подведомственный Фонду культурных и гуманитарных программ Ростроповича, но недавно он как испарился, всполошив петербуржцев. Записаться на экскурсию, попасть внутрь, просто узнать, что сейчас происходит в помещении, стало невозможно. Проект даже пропал с сайта фонда, где раньше значился.

Корреспондент "РГ", как ни старалась, тоже концов не нашла. Представители музея-квартиры от комментариев отказались, в Фонде Ростроповича ситуацию прояснять также не стали. А в комитете по культуре заинтересованности и на этот раз не проявили: сослались на то, что квартира находится в жилом фонде, а для создания городского музея ее надо перевести в нежилой, что в этом случае непросто. Кроме того, "решение о передаче в дар Санкт-Петербургу мемориальных предметов, принадлежавших Дмитрию Шостаковичу, может приниматься только их собственниками. В настоящее время обращений о создании музея от владельцев коллекции и помещений не поступало", - также отметили в ответе на журналистский запрос. Имеются в виду, видимо, собственники, ставшие таковыми после ухода из жизни Вишневской и Ростроповича.

- Почему город не хочет включаться в такие истории? Вопрос надо ставить иначе: хочет ли город хранить наследие и судьбы живших здесь великих людей? Ведь это вещи связанные. И речь не столько о музеях-квартирах, это постановка проблемы культуры в нашем городе вообще. Чтобы такие музеи появлялись, в них должна быть потребность, но градус интереса сейчас, к сожалению, постепенно снижается, - говорит директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова.

По ее словам, ничего плохого в приобретении "знаменитых" квартир частными лицами нет. Наоборот, так и должно быть, и иногда это единственный вариант сохранения памяти места.

- У нас ведь есть частный музей Иосифа Бродского в доме Мурузи, человек хочет этим заниматься и занимается. Понимая, что город не будет это поддерживать, он вложил в него уже 136 миллионов рублей. Поэтому, конечно, я за такие проекты.

Согласен с такой точкой зрения и Валерий Гордин, заведующий лабораторией экономики культуры Высшей школы экономики. Специалист отмечает, что во всем мире музеи посвящают не только известным творцам, но и героям их произведений, в то время как в Северной столице такого почти не встретишь.

- Особняк Пиковой дамы, я уверен, пользовался бы большой популярностью, и не только он - у Петербурга множество своих брендовых образов. В конце концов, квартира - это лишь повод поговорить о человеке, о сюжете, об эпохе. И то, что город не берется за такие проекты ни в рамках развития туризма, ни в рамках просветительской деятельности, - плохо. Возможно, дело в том, что создание музея-квартиры - это нелегкий труд, сделать его экспозицию интересной непросто. Рассуждают так: если у нас нет того самого стола, за которым работал писатель, то мы открывать ничего и не будем. Но все изменилось, нужно подходить к этим пространствам с другой стороны, тогда будет и заинтересованность людей, - уверен эксперт.

В то же время Валерий Гордин подчеркивает: контроль за тем, что же именно будет создано частниками в таких квартирах, во избежание непрофессиональной самодеятельности необходим. Какой? Это должны продумать в Смольном, наладив взаимодействие ответственных комитетов и ведомств. Вместе с тем специалисты предлагают создать рабочую группу по выявлению точек, которые "ни в коем случае нельзя отдавать риелторам". Таких по всему городу осталось не так уж много, поэтому озаботиться их судьбой можно будет в особом порядке.