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05.12.2018 18:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Насильники в детдоме

Следственный комитет закончил дело экс-директора школы
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Главное следственное управление СК России завершило расследование скандального уголовного дела бывшего директора школы № 565 Кировского района Санкт-Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Статья - насильственные действия сексуального характера.

Фактически эти люди пользовались сиротами как хотели. Следователи установили 23 факта "совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома "Центр содействия семейному воспитанию № 8". Этот кошмар длился с 2002 по 2017 год.

Это не первое уголовное дело, которое касается сирот из питерского детдома. Сейчас в суде слушается дело бывшего воспитателя Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника дома Михаила Никитина. По версии следствия, после того как правоохранителям стало известно о насилии над детьми, обвиняемые засуетились.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Следствие: Мамаев и Кокорин могут продолжить преступную деятельность

Они заставляли сирот врать следователям или молчать, шантажируя детей и угрожая убийством.

К уголовной ответственности привлечен и фотограф Александр Брыков. Его статьи - изготовление и распространение порнографии и насилие. Следствие доказало, что на протяжении нескольких лет - с 2005 по 2008 год - Александр Брыков приводил к себе домой сирот из детского дома. Именно там, у себя в квартире, он снимал с участием детей порнографию и сам "отдыхал". Его дело уже начали слушать в суде.

Власть Право Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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