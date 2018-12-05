Главное следственное управление СК России завершило расследование скандального уголовного дела бывшего директора школы № 565 Кировского района Санкт-Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Статья - насильственные действия сексуального характера.

Фактически эти люди пользовались сиротами как хотели. Следователи установили 23 факта "совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома "Центр содействия семейному воспитанию № 8". Этот кошмар длился с 2002 по 2017 год.

Это не первое уголовное дело, которое касается сирот из питерского детдома. Сейчас в суде слушается дело бывшего воспитателя Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника дома Михаила Никитина. По версии следствия, после того как правоохранителям стало известно о насилии над детьми, обвиняемые засуетились.

Они заставляли сирот врать следователям или молчать, шантажируя детей и угрожая убийством.

К уголовной ответственности привлечен и фотограф Александр Брыков. Его статьи - изготовление и распространение порнографии и насилие. Следствие доказало, что на протяжении нескольких лет - с 2005 по 2008 год - Александр Брыков приводил к себе домой сирот из детского дома. Именно там, у себя в квартире, он снимал с участием детей порнографию и сам "отдыхал". Его дело уже начали слушать в суде.