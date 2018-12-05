Сложный пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован

Крупный пожар на складе с бумагой в Санкт-Петербурге локализован. На месте происшествия работают 162 человека, привлечены 40 единиц техники. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

О возгорании на улице Латышских стрелков в МЧС узнали примерно в десять вечера. На тот момент площадь пожара составляла 350 квадратных метров, затем она увеличилась в шесть раз - до двух тысяч "квадратов".

В районе улиц Зольгой и Ворошилова, расположенных недалеко от места ЧП, ощущался сильный запах гари. Пожар могли наблюдать люди, проживающие в разных уголках Невского района.