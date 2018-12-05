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05.12.2018 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии мужчина пообещал убить соседку за занятия фитнесом

Текст: Вера Черенева (Петрозаводск)

В Петрозаводске полиция завела уголовное дело об угрозе убийством на мужчину, которому не понравилось, что его соседка занимается в своей квартире фитнесом и при этом шумит.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает УМВД Карелии, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к квартире соседки и стал угрожать ей убийством.

Слова мужчины не смутили женщину, и она продолжила занятия физкультурой. Сосед возмутился, вернулся к себе домой, взял игрушечный автомат, а потом вновь стал угрожать соседке, утверждая, что еще немного и он выломает дверь.

Свидетелями случившегося стали другие соседи. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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