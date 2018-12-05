В Коми появится школа олимпийского резерва

Накануне в Сыктывкаре завершился "Финал четырех" Кубка России по хоккею с мячом. Победу одержал клуб "СКА-Нефтяник", одолевший столичное "Динамо".

Проведение финального этапа Кубка страны стало еще одним этапом в подготовке Республики Коми к проведению в 2021 году чемпионата мира. С 2016 года в Коми провели множество значимых мероприятий - это и первенство мира среди юниоров, и матч за Суперкубок России. Во время "Финала четырех" исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус посетил отделения по хоккею с мячом в Сыктывкаре, Эжве и поселке Краснозатонский.

Одна из главных целей рабочего визита - воссоздание школы олимпийского резерва по хоккею с мячом, об открытии которой в апреле этого года в своем докладе упомянул глава республики Сергей Гапликов.

Хоккей с мячом - один из приоритетных видов спорта в Республике Коми

По словам Мяуса, федерация на встрече с руководством Коми поддержала инициативу о создании школы:

- Мы воочию убедились, что дети горят желанием заниматься спортом, а родители - приводить их в секции. Главное в такой ситуации - создать условия и обеспечить их всем необходимым. К счастью, на состоявшейся 20 ноября встрече с министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым нам удалось отстоять статус школы олимпийского резерва для хоккея с мячом, в которой сегодня так нуждается Сыктывкар.

Мяус отметил, что специализированная спортшкола не открывалась еще и потому, что в Минспорта России был критерий, по которому СШОР по хоккею с мячом не могли существовать как отдельные структуры - в 75% регионов страны этот вид спорта должен развиваться.

"Мы промониторили другие виды спорта. Там даже рядом нет такого показателя. А хоккей с мячом априори не может развиваться в таком количестве регионов. И по итогам встречи с министром спорта Павлом Колобковым в январе-феврале будет распоряжение, по которому этот пункт из правила уберут. Тогда регионы получат возможность открывать СШОР по этому виду спорта", - рассказал исполнительный директор ФХМР.

"Самое главное - есть позиция главы Республики Коми Сергея Гапликова об открытии подобной школы, - цитирует президента региональной федерации и клуба "Строитель" Константина Агафонова пресс-служба ФХМР. - Хотелось бы поблагодарить правительство Республики Коми, оказывающее нам поддержку в проведении различных турниров. Мы должны проработать данный вопрос. Школа олимпийского резерва сегодня просто жизненно необходима для развития русского хоккея в Коми".

В Республике Коми действуют три отделения по хоккею с мячом - в Сыктывкаре, в Краснозатонском и Эжве. В них занимаются порядка 400 детей.