В Ленобласти учителя пожаловались в прокуратуру на мемы школьников

В лицее N3 Гатчины будут мирить педагогов и школьников. Два семиклассника сделали на учителей карикатуры и разместили их в социальных сетях, педагоги обиделась и пожаловались в прокуратуру.

Как сообщили "РГ" в администрации Гатчинского района, эта история стала достоянием общественности из-за того, что о ней рассказала журналистам мама одного из школьников. Правда, как подчеркивают в администрации, к этому времени конфликтная ситуация была полностью исчерпана.

11 октября мама одного из учеников пожаловались на действия руководства лицея в комитет по образованию администрации Гатчинского района. Женщина рассказала, что ее сын вместе с одноклассниками сделали юмористическую группу в социальной сети "Вконтакте" и стали выкладывать туда шутливые картинки, мемы, на своих педагогов.

Когда картинку увидели сами учителя, маму и сына вызвали на педсовет, где школьник извинился за свое поведение.

Но в администрации женщина сообщила, что ее сына после инцидента перестали допускать к занятиям. В комитете по образованию матери рассказали, что никто не имеет права отказывать ребенку в праве на образование. Параллельно комитет направил запрос в администрацию учебного заведения.

Директор написал объяснительную, в которой заявил, что никто семиклассников выгонять из лицея не собирается.

Между тем два педагога сами обратились в прокуратуру как физические лица и написали заявления, что их оскорбили дети. Материалы рассматривались отделом по делам несовершеннолетних.

В администрации Гатчиноского района корреспонденту "РГ" сообщили, что не знают с чем связано то, что история в лицее снова набрала обороты. 5 декабря в районном комитете образования соберутся специалисты службы медитации, которые обсудят сложившуюся ситуацию.