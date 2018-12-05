В Петербурге на уборке дворов и подъездов украли 6,3 млн рублей

Петербургская полиция расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По информации регионального ГУ МВД РФ, преступление совершено путем заключения фиктивных контрактов.

- Следствием установлено, что в рамках контракта между муниципальным округом, находящимся на территории Невского района, и коммерческой организацией, для оказания услуг по санитарной уборке и содержанию территорий из бюджета было выделено более 6,3 миллиона рублей, сообщили в главке. - Впоследствии указанные денежные средства были обналичены.

Как уточнили в МВД, расследование уголовное дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" ведет Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. По версии следствия, к хищению причастны и чиновники, и коммерсанты. Обвинение предъявлено 40-летнему генеральному директору коммерческой организации и сотруднику администрации муниципального образования из числа руководства. Чиновник ранее уже имел судимость, поэтому ему в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Его соучастник помещен под домашний арест.

Отметим, что до момента ареста подозреваемых полиция и сотрудники регионального ГСУ СК России провели более десятка обысков в офисах и квартирах лиц, причастных к совершению указанного преступления.