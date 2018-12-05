В Петербурге пропали 20 тонн куриного фарша

Петербургская полиция выясняет обстоятельства пропажи товара в одной из коммерческих компаний. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, 20 тонн куриного фарша исчезли по пути в Новгородскую область.

- Водитель получил товар на общую сумму 1 654 857 рублей 34 копейки, после чего пропал вместе с грузом и в пункт назначения не прибыл, - рассказали в полиции. - Сведений о местонахождении груза и водителя нет.

В настоящее время по заявлению владельца товара проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.