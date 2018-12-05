В Петербурге стартовала акция "Лица блокадного Ленинграда". Петербуржцам предлагают перелистать свои семейные альбомы, чтобы вновь вглядеться в лица тех, кто когда-то отстоял наш великий город. Иногда - ценою своей жизни.

А чтобы все мы, ныне живущие, смогли увидеть глаза этих людей, услышать их голоса, телеканал "Санкт-Петербург" предложил присылать в редакцию фотографии жителей блокадного города, а также сохранившиеся в семьях воспоминания этих людей. В преддверии великой даты - 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая будет отмечаться в нашей стране 27 января 2019 года, телеканал покажет лица героев, расскажет их истории.

- Эта идея возникла, когда, освещая траурную церемонию на Пискаревском кладбище, мы увидели десятки портретов погибших в блокаду ленинградцев, которые их родственники крепят на березы близ мемориала, - рассказывает Ольга Разина, руководитель дирекции спецпроектов телеканала. - На кладбище сотни безымянных могил, но память имеет свойство прорастать вот таким необычным образом.

Все присланные фотографии канал размещает на специальном сайте. И хотя акция стартовала совсем недавно, здесь собрались уже десятки жизненных историй и портретов людей. Как ушедших, так и ныне живущих.

Людмила Шматова, глава Кировского отделения организации "Жители блокадного Ленинграда", показывает фотографию прелестной молодой женщины с двумя детьми:

- Это моя мама, Анна Алексеевна, и мы с братом, - говорит она. - Ему здесь четыре года, мне - три. Мама специально сводила нас в фотоателье в августе 1941-го.

Все материалы, собранные телеканалом в ходе проекта, в будущем пополнят "блокадный фонд" Президентской библиотеки

Спасти семью от жестокого голода мама смогла буквально ценой собственной крови: она в блокаду стала донором, за что в дни сдачи крови получала обед - суп съедала сама, а второе, спрятав на груди под одежду, несла своим малышам.

Выжили все. Мама Людмилы Дмитриевны дожила до 91 года, брат умер в 81 год.

Она вспоминает, как даже в блокаду горожане старались сохранить свой город в чистоте.

- Помню, как в апреле 1942-го мы все вышли на субботник по очистке улиц. Взрослые ломами кололи лед, а мы, дети, оттаскивали сколотые куски к машине...

2,9 миллиона жителей насчитывал предвоенный Ленинград. 546 тысяч горожан осталось в нем к февралю 1942 года. А сегодня в Санкт-Петербурге проживают 94 тысячи блокадников. И миллионы тех, в чьих семьях свято чтут память о погибших в те страшные 872 дня.

Разумеется, тележурналисты не призывают петербуржцев расставаться с подлинниками дорогих семейных реликвий: фотографии в редакцию телеканала участники проекта присылают в электронном виде. Но уже сейчас видно, сколько замечательных историй и чудесных лиц хранят семейные альбомы.

- Мы не претендуем на строгую научность этой портретной галереи, - отмечает Ольга Разина. - Задача - создать общий "семейный альбом". Нам важно увидеть сегодня глаза тех людей, что когда-то сохранили для нас наш город.

Впрочем, специалисты Президентской библиотеки, которые со своей стороны поддержали этот проект, считают, что он имеет крайне важное именно научное значение.

- Сегодня необходимо, чтобы информация о блокаде была точной, основанной на подлинных источниках, какими, без сомнения, являются и фотографии, и дневники, и мемуары, и устные воспоминания, сохраненные в семьях блокадников, - подчеркивает Валентин Сидорин, исполняющий обязанности гендиректора Президентской библиотеки.

А потому все материалы, собранные телеканалом в ходе проекта, в будущем пополнят "блокадный фонд" Президентской библиотеки. Соединение документов способно дать поразительные результаты, иногда - помочь совершить научное открытие, и уж точно - заполнить "белые пятна" истории, а значит, избавить наше прошлое от всякого рода инсинуаций и несправедливых интерпретаций.