В Петербурге выпустили марку со Снегурочкой в дополненной реальности

В Петербурге накануне Нового года выпустили марку с изображением Снегурочки. Когда на изображение наводят смартфон, сказочная героиня "оживает", сообщают создатели марки.

Чтобы получить доступ к дополненной реальности, нужно скачать мобильное приложение. Помимо коллекции со Снегурочкой, уже выпущены марки с партнерами победителей конкурса "Новая волна".

Создатели марок называют их настоящими произведениями искусства и отмечают, что использование новых технологий может изменить традиционный мир филателии. В перспективе на марках можно будет размещать значительный объем данных.

И хотя марки со Снегурочкой с большой вероятностью разойдутся среди коллекционеров, разработчики отмечают, что свою обязательную функцию они также выполняют. При желании марку можно наклеить на обычное письмо и отправить по почте.