У посетительницы Эрмитажа украли миллион рублей

Петербургская полиция расследует обстоятельства краж, совершенных в Государственном Эрмитаже. Причем, пострадали не экспонаты музея, а имущество туристов, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

По информации полиции, к правоохранителям обратилась девушка 1990 года рождения, которая сообщила, что накануне во время экскурсии по музею неизвестный преступник из наплечной сумки совершил хищение портмоне с банковскими картами, с которых в последствии произошло списание денежных средств в сумме более миллиона рублей.

Буквально через 10 минут с аналогичным заявлением обратилась женщина 1951 года рождения - у нее во время экскурсии из наплечной сумки пропало портмоне, в котором было 29 тысяч рублей.

- Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, - пообещали в главке.

По обоим фактам уже возбуждены уголовные дела, причем по первому эпизоду преступнику может быть вменена статья о краже в особо крупном размере. В соответствии со статьей 158 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.