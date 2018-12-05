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05.12.2018 23:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наследницы смольного

В Санкт-Петербурге откроют Пансион воспитанниц минобороны
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск №7737 (274)
В северной столице скоро появится военное учебное заведение для девочек. "По многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц министерства обороны, который продолжит традиции первого женского учебного заведения - Смольного института благородных девиц. Произойдет это фактически в день основания института, через 250 лет", - сообщил вчера Сергей Шойгу

Хорошую новость министр озвучил на выездном расширенном совещании, посвященном созданию в Кронштадте учебно-научной базы ВМФ. Фактически речь идет о создании там целого образовательного военно-морского кластера. В него планируют включить несколько ведомственных вузов, в том числе Военно-морской институт. В этом старейшем учебном заведении более 200 лет готовят флотских офицеров. Их продолжат готовить на новом месте. "Кронштадтцы очень гордятся, что такое решение есть", - не скрывал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Пансион на острове Бычий продолжит традиции знаменитого Смольного института

Сейчас Военно-морской институт располагается в историческом центре Питера. Поэтому закономерно возникает вопрос: как в дальнейшем военные используют здание ВМИ, являющееся архитектурной и культурной достопримечательностью города? Главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв объяснил: в освободившихся после переезда института в Кронштадт помещениях разместится Историко-культурный центр Военно-морского флота. Там планируют создать Музей морской славы, военно-морского образования и науки, Морскую картинную галерею, Зал проведения особо торжественных и памятных мероприятий флота и Центр детско-юношеского патриотического движения "Юнармия". "Каждый элемент Историко-культурного центра будет активно использоваться для проведения учебных занятий со слушателями, курсантами, нахимовцами, кадетами и юнармейцами, - пообещал главком.

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Важнейший принцип - создавая новое, понимать ответственность за сохранение исторического прошлого - минобороны реализует в Санкт-Петербурге и не только там давно и неуклонно. На совещании Сергей Шойгу напомнил, что военное ведомство инвестировало в экономику Северной столицы более триллиона рублей - 970 млрд министерство вложило в предприятия промышленности и около 70 млрд - в совершенствование городской инфраструктуры. "За последние шесть лет построено и реконструировано более 90 зданий и сооружений общей площадью около 700 тысяч квадратных метров. Примерно 80 процентов из них представляют историческую и художественную ценность", - уточнил Шойгу.

Он перечислил некоторые "питерские" проекты минобороны. Так, при строительстве многопрофильной клиники были обновлены корпуса Военно-медицинской академии. Фактически заново была создана уникальная Фундаментальная библиотека.

Кроме того, по решению президента РФ военное ведомство провело в Санкт-Петербурге комплексную реставрацию зданий Нахимовского военно-морского училища.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад Правительство Минобороны СЗФО Санкт-Петербург
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