Военно-морские вузы из Петербурга и Ленобласти переедут в Кронштадт

Часть военно-морских вузов, которые расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, переведут в Кронштадт. Таким образом здесь будет сформирован военно-морской кластер, сообщили в Минобороны РФ.

Работы по созданию кластера ВМФ начнутся в 2019 году, заявил на сегодняшнем совещании в Санкт-Петербурге министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, кластер позволит сосредоточить научную, учебную и прикладную работу в едином современном центре, а значит, существенно повысить ее эффективность. Предполагается, что кронштадтская учебно-научная база будет содержать принципиально новые научно-лабораторные комплексы.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев в свою очередь отметил, что необходимость сосредоточить профильные вузы в одном месте и сформировать кластер назрела уже давно. Нынешняя территориальная разобщенность образовательных и научных институтов, а также размещение в условиях плотной городской застройки, вдали от морской акватории не идет на пользу их развитию.

Кронштадт для создания учебно-научной базы подходит идеально. Здесь есть возможность расположить вузы в центре, но в то же время так, чтобы учебные корабли, катера и океанографические суда могли по максимуму использовать водную акваторию. Главным компонентом будет являться имитационно-моделирующий комплекс ВМФ, подчеркивает Владимир Королев.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что ВМФ в последние годы плотно сотрудничает с Петербургом. По линии Минобороны в экономику Северной столицы уже инвестировано более триллиона рублей. Из них 90 миллиардов вложено в предприятия промышленности и около 70 миллиардов - в совершенствование инфраструктуры.

Кстати



Как сообщил Сергей Шойгу, в следующем году в Санкт-Петербурге на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц Министерства обороны. Он призван продолжить традиции Смольного института благородных девиц. Символично, что это произойдет в год 250-летия основания Смольного.