Житель Ленобласти попал в ДТП с детьми и бросил их в машине

В Кировском районе Ленинградской области полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали двое детей. Они находились в разбившейся машине, а водитель сбежал с места аварии.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на выезде из деревни Валовщина. Автомобиль ВАЗ 2108 врезался в опору ЛЭП. Машина разбилась, водитель сбежал. "Скорую" вызвали очевидцы: в салоне находились две девочки. Одной 10 лет, второй - 9. Школьницы госпитализированы.

Личность водителя установлена, предпринимаются меры к его задержанию. Параллельно выясняется, приходится ли мужчина пострадавшим девочкам родственником.