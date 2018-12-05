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05.12.2018 11:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Волгограда переименуют в честь Алексея Маресьева

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Победителем голосования конкурса "Великие имена России" в Волгограде стал прославленный летчик Алексей Маресьев. Теперь его имя будет носить международный аэропорт города-героя.

Фото: РИА Новости
Стало известно новое имя аэропорта Нижнего Новгорода

В короткий список вошли три кандидатуры. Маресьев опередил сразу двух маршалов Советского Союза: Георгия Жукова и Василия Чуйкова.

- Все трое - легендарные личности. Нельзя соизмерять, чей вклад больше, чей меньше. Лично я проголосовала за Маресьева, потому что это образец мужества. Это человек, который преодолел себя, - прокомментировала председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе.

Кстати, Жуков вошел в шорт-листы еще двух городов. В Калуге он также занял второе место, уступив первенство Константину Рокоссовскому. В голосовании о героическом имени для Московского аэропорта Домодедово Жукова опередил Михаил Ломоносов.

Маресьев также присутствует в финальной тройке Белгорода, но там жители отдали предпочтение инженеру Владимиру Шухову.

Справка "РГ"

Алексей Маресьев родился в Камышине (на тот момент Саратовская губерния, сегодня Волгоградская область) 16 мая (по новому стилю) 1916 года. Правда в ряде источников до сих пор указывается ошибочная дата рождения - 20 мая. Во время Великой Отечественной войны летчик-истребитель получил тяжелую травму, из-за чего у него ампутировали обе ноги. Сумел вернуться за штурвал. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил десять немецких самолетов, причем семь из них - уже на протезах. Писатель Борис Полевой описал его приключения в "Повести о настоящем человеке", в которой лишь слегка изменил фамилию главного героя - Мересьев.

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