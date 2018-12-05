Астраханскому аэропорту присвоят имя Бориса Кустодиева

Проект "Великие имена России" получил широкую поддержку жителей российских регионов: всего в конкурсе приняли участие более 5,5 миллиона человек. За второе имя астраханского аэропорта голосовали чуть больше 74,4 тысячи. И более 27,5 тысячи поддержали инициативу присвоить аэропорту имя Кустодиева. Чуть меньше голосов набрала кандидатура дважды Героя Советского Союза, маршала авиации, заслуженного военного летчика СССР Николая Скоморохова.
- Замечательно, что аэропорт нашего города будет носить имя выдающегося художника. Борис Кустодиев на весь мир прославил Астрахань и ее жителей в своих работах. Теперь о его творчестве узнает еще больше людей. Думаю, имя астраханского аэропорта подтолкнет многих гостей области к знакомству с наследием великого мастера, который в одном из писем признался, что не поменял бы Астрахань ни на один другой город и сказал: " Думаю, что у меня и душа-то по природе астраханка", - прокомментировал итоги голосования врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.
В пресс-службе губернатора добавили, что уже началась разработка концепции оформления аэропорта в соответствии с выбранным именем. Предстоит вписать образ художника и его полотна в современный интерьер авиагавани. Также в адрес внучки живописца направлена телеграмма с приглашением в Астрахань.
Кстати, сейчас в мире более 200 аэропортов, названных в честь выдающихся людей. В России именами знаменитых соотечественников аэропортам начали давать относительно недавно. И пока в большинстве случаев они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом, - героических летчиков и космонавтов.
Справка
За 11 месяцев 2018 года международный аэропорт Астрахани обслужил 555 110 пассажиров, что на 3,1 процента больше, чем за то же время в 2017 году.