Астраханскому аэропорту присвоят имя Бориса Кустодиева

Экспертный совет конкурса "Великие имена России" утвердил итоги финального голосования по выбору имен для 47 российских аэропортов. Международный аэропорт Астрахани будет носить имя всемирно известного астраханца, выдающегося живописца Бориса Кустодиева

Проект "Великие имена России" получил широкую поддержку жителей российских регионов: всего в конкурсе приняли участие более 5,5 миллиона человек. За второе имя астраханского аэропорта голосовали чуть больше 74,4 тысячи. И более 27,5 тысячи поддержали инициативу присвоить аэропорту имя Кустодиева. Чуть меньше голосов набрала кандидатура дважды Героя Советского Союза, маршала авиации, заслуженного военного летчика СССР Николая Скоморохова.

- Замечательно, что аэропорт нашего города будет носить имя выдающегося художника. Борис Кустодиев на весь мир прославил Астрахань и ее жителей в своих работах. Теперь о его творчестве узнает еще больше людей. Думаю, имя астраханского аэропорта подтолкнет многих гостей области к знакомству с наследием великого мастера, который в одном из писем признался, что не поменял бы Астрахань ни на один другой город и сказал: " Думаю, что у меня и душа-то по природе астраханка", - прокомментировал итоги голосования врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

В пресс-службе губернатора добавили, что уже началась разработка концепции оформления аэропорта в соответствии с выбранным именем. Предстоит вписать образ художника и его полотна в современный интерьер авиагавани. Также в адрес внучки живописца направлена телеграмма с приглашением в Астрахань.

Кстати, сейчас в мире более 200 аэропортов, названных в честь выдающихся людей. В России именами знаменитых соотечественников аэропортам начали давать относительно недавно. И пока в большинстве случаев они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом, - героических летчиков и космонавтов.

Справка



За 11 месяцев 2018 года международный аэропорт Астрахани обслужил 555 110 пассажиров, что на 3,1 процента больше, чем за то же время в 2017 году.