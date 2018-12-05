Доходы Кубани в 2018 году составят 260 миллиардов рублей

До конца нынешнего года в бюджет Краснодарского края поступит не менее 260 миллиардов рублей собственных доходов. Прирост по сравнению с 2017-м составит 19,5 миллиарда.

Предварительные итоги финансового года подвел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе расширенного планерного заседания.

- Уже мобилизовано около 250 миллиардов рублей. Сейчас все ключевые источники доходов поступают с приростом к прошлому году. Важно удержать эту тенденцию. За оставшийся месяц в казну поступят десять миллиардов, - сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона также высоко оценил работу муниципалитетов, где рост доходов превысил заявленный показатель в 107 процентов. В Ленинградском, Белореченском, Туапсинском и Крымском районах он составил более 120 процентов.

Вице-губернатор Игорь Галась добавил, что ВРП составил 101,9 процента, индекс промышленного производства достиг 103,3 процента. Объем промпроизводства края превысил 866 миллиардов рублей. Позитивные изменения зафиксированы и в строительстве. Если в начале года отрасль показывала отрицательную динамику, то сейчас есть прирост на 0,1 процента.

- По объемам экономики Кубань сегодня значительно опережает крупные регионы России, - подытожил Вениамин Кондратьев.