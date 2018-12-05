Один раз в неделю ученики 5 "В" класса Покровской средней школы № 2 идут на большое доброе дело: убрать мусор в сосновом бору или на остановке школьного автобуса, очистить колодец с родниковой водой. Общие идеи, по словам учителя английского языка и классного руководителя 5 "В" Светланы Забежайло, объединяют ребят и отвлекают от различных конфликтных ситуаций, которые в переходном возрасте возникают на пустом месте.

Светлана Забежайло хочет, чтобы ее ребята не только хорошо учились, но им был интересен сам процесс, она готова не только отругать за "двойки" за несдачу нормативов по физкультуре, но и вместе с учениками пробежать стометровку, прыгнуть в длину, высоту и присесть нужное количество раз.

Идея добрых дел родилась во время одного из походов в живописный уголок на берегу реки, куда местные жители любят ходить жарить шашлыки.

- Это место после сериала про рабыню Иза­уру прозвали фазендой. Там очень красиво, тихо, много зелени. Когда мы пришли на пикник, вся территория была усеяна пластиковыми бутылками и консервными банками. Неприятное зрелище, и, перед тем как накрыть свою скатерть-самобранку и закипятить чай в старинном огромном самоваре, пришлось засучить рукава. Слово за слово, вспомнили, что много мусора остается на Миусском склоне, где тоже часто отдыхают наши земляки. Природа у нас очень красивая - холмы, березы, сосны, но не любит наш народ убирать за собой! Я предложила ребятам стать волонтерами-добровольцами - это для них понятнее, чем тимуровцы. Детям и родителям идея понравилась, - говорит Светлана.

- Кто же против того, чтобы ребенок вырос трудолюбивым и сознательным гражданином? Все только "за"! - поддерживает классного руководителя одна из мам, Карина Булатова.

Многие родители и сама Светлана Александровна в детстве были тимуровцами.

- Я училась в школе в соседнем селе Большая Неклиновка. После уроков пионеры ходили помогать одиноким старикам, отличники занимались с двоечниками. Это было само собой разумеющимся. Честно говоря, я даже удивляюсь, что сейчас вокруг нас столько шума. Хотя вот местная газета написала заметку о 5 "В", и детвора от радости до потолка прыгает. Их заметили, старания оценили, - улыбается Светлана.

Нередко в классе ученики разбиваются на "богатых" и "бедных", а общая идея их объединяет

Интересно, что своим ученикам классный руководитель ничего не навязывает, однажды спросила, чем бы вы еще хотели заняться, кому помогать. Ребята назвали имя бабушки, которая живет одна, предложили ее навестить, двор подмести, который листьями замело, в огороде сорняки убрать. Правда, бабуле долго пришлось объяснять, кто они и зачем пришли и что их никто не прислал. Пожилая женщина даже расплакалась. И как-то все потом завертелось. Пятиклассники сами стали предлагать добрые дела.

Светлана Забежайло (слева) гордится своими пятиклассниками и считает, что общее дело - лучшая профилактика от конфликтных ситуаций. Фото: Тагир Раджавов

- Уже не помню, кто крикнул: давайте возле Редькиного колодца чистоту наведем. Все хором поддержали. Редькин колодец - место в селе популярное. Там чистейшая вода, и местные жители приезжают с тарой и запасаются ею для чая да и просто так пьют. Несознательные граждане бросают пластиковые пробки, ручки от фляг, упаковки от чипсов. Дети все это собирали граблями, подметали, рвали траву, красили забор возле колодца, папы косили камыш, растущий рядом. Всем было очень весело, мы включили музыку, а в самый разгар субботника поставили песню "Играй на нашей стороне", к нам присоединились прохожие и среди них семья с четырехлетним ребенком, который тоже схватился за веник. А какой-то мужчина привез два пакета с мороженым, оставил на колодце и уехал. Я даже не разглядела кто, - рассказывает Светлана Забежайло.

Задаю провокационный вопрос: разве это интересно - собирать мусор? Ребята отделываются дежурным ответом, что таким образом хотят сделать свое село чище, но детская непосредственность побеждает.

- Мы же так весело проводим время! На Миусском склоне воздушного змея запустили, чай из самовара пили, - не скрывают восторга мальчишки и девчонки.

Обращаюсь к Светлане Александровне: как на ее общественную нагрузку в выходной смотрит семья?

- У меня же бабушка и мама были учителями. Оставались после уроков, занимались с отстающими учениками. Так что я эту профессию еще в детстве прочувствовала. А когда идем на доброе дело в выходной, моя семья чаще всего со мной. Младший сын учится в 5 "В" классе, а муж поддерживает меня, - отвечает учитель и объясняет, почему так важна для учеников объединяющая всех идея. - В начальных классах ученики ценят хорошие оценки, лидер для них - отличник, а не троечник или двоечник. Подростковый период - это первые шаги на пути к взрослой жизни. Это период первых постановок целей, определенных жизненных ценностей, и этот фундамент закладывается уже сейчас. Важно вовремя скорректировать приоритеты. Увести от различных конфликтных ситуаций, которые, бывает, возникают на пустом месте. Например, из-за того, у кого дороже телефон. Нередко в классе ученики разбиваются на "бедных" и "богатых", и такая конфронтация сильно сказывается на моральном климате коллектива. Общая же идея объединила моих пятиклашек. Они стали дружнее, не разбиваются на кучки, как это часто бывает, когда дети подрастают. В этом году в нашем классе появился новенький, и как раз на свой день рождения он заболел. Ребята сами предложили пойти к нему домой и поздравить...